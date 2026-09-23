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ரூ.5 லட்சம் பணத்தை மிரட்டி பறித்த பிக்பாஸ் பிரபலம்! சென்னையில் அதிரடி கைது.. ஷாக் பின்னணி

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 23, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:59 PM IST

Bigg Boss Fame Varshini Arrest: சென்னையில் பிரபல தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த இளைஞரிடம் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் மிரட்டி பணம் பறித்ததாக பிக்பாஸ் பிரபலம் வர்ஷினி வெங்கட் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

 

Bigg Boss Fame Varshini Arrest: பிக்பாஸ் பிரபலம் வர்ஷினி உட்பட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

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பிக்பாஸ் பிரபலம் வர்ஷினி வெங்கட் கைது

விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் வர்ஷினி வெங்கட். இவர் குறும்படம் எடுப்பதற்காக முதலீடு செய்யுங்கள் எனக் கூறி தன்னை ஏமாற்றியதாக புகார்தாரர் தெரிவித்துள்ளார். பணத்தை கேட்டப்பொழுது கடந்த ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி, பேச அழைத்து தன்னை தாக்கி, இரண்டு செல்போன்கள் மற்றும் 50 ஆயிரம் ரூபாயை பறித்ததாகவும் தெரிவித்தார்.

 

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ஹோட்டலில் ரூ.5 லட்சம் மிரட்டி பறித்ததாக புகார்

அதன் பின்னர் தொலைபேசியில் மிரட்டி வங்கி பரிவர்த்தனை மூலம் 5 லட்சம் ரூபாய் பறித்ததாகவும் அவர் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  மேலும் 27 லட்சம் ரூபாய் கேட்டு மிரட்டுவதாகவும், பணம் தராவிட்டால் பொய் வழக்கு போடுவோம் என மிரட்டுவதாகவும் புகார் அளித்துள்ளார்.

 

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வர்ஷினி உட்பட 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

இது தொடர்பாக 3  பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். வர்ஷினி வெங்கட், சஞ்சய் உட்பட 4 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கிண்டி போலீசார் வர்ஷிணியை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 

 

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தலைமறைவாக உள்ள 3 பேரை தேடும் போலீஸ்

இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மற்ற 3 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் தமிழ்  8வது சீசனில் வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக வந்தவர் வர்ஷினி.  இவர் ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் சிறிய வேடங்களில் படத்தில் நடித்து வந்தார். நடிப்பு மட்டுமின்றி, பாடகர், பாடலாசிரியர் என பன்முக திறமை கொண்டவர்.  

 

Bigg Boss Fame Varshini Arrest5/5

யார் இந்த வர்ஷினி வெங்கட்?

சமீப நாட்களாகவே தவெகவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதள பக்கத்தில் பேசி வருகிறார். தவெக கட்சியில் உறுப்பினராகவும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, தவெக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கி வருவது போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், வர்ஷினி வெங்கட் கைதாகி இருப்பது அவரது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

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