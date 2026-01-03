English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பிக்பாஸில் இதுவரை ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண் போட்டியாளர்..

Bigg Boss Tamil Red Card Contestants : பிக்பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறி இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு முன் பிக்பாஸில் இருந்து வெளியேறியவர்கள் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil Red Card Contestants : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் 9 போட்டியில் இருந்து பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, யாரெல்லாம் இவர்களுக்கு முன் ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறியவர்கள் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 9 போட்டியில் இன்று இரண்டு போட்டியாளர்களுக்கு ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், பிக்பாஸ் வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரு பெண் போட்டியாளருக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

9வது சீசனின் டிக்கெட் டு ஃபினாலே கார் டாஸ்கில் பலவந்தமாக பார்வதியும் கம்ருதினும் சேர்ந்து சான்ட்ராவை வெளியே தள்ளி விட்டது கடும் கண்டத்துக்கு உள்ளானது. இதையடுத்து பார்வதியும் கம்ருதினும் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இவர்களை போலவே இன்னும் யார் யார் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்ட போட்டியாளர்கள் என்பதை பார்ப்போமா?  

பிக்பாஸ் 2வது சீசனில், மகத் போட்டியாளரகா இருந்தார். இவர், மன மற்றும் உடல் ரீதியாக சக போட்டியாளர்களை துன்புறுத்தியதாக கூறப்பட்டு, ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு எஜக்ட் செய்யப்பட்டார். பிக்பாஸ் தமிழ் வரலாற்றில் இவருக்குதான் முதன்முதலாக ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டது.  

தமிழ் பிக்பாசின் மூன்றாவது சீசனில், நடிகர் சரவணன் போட்டியாளராக இருந்தார். அந்த சமயத்தில் கமல்ஹாசன் இதனை தொகுத்து வழங்கி வந்தார். இதில், பொது போக்குவரத்துகளில் தான் பெண்களை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததாக சரவணன் பேசியது சர்ச்சையானது. இதையடுத்து, அவர் இந்த இல்லத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.  

பிக்பாஸ் சீசன் 7ல் பிரதீப் ஆண்டனிக்கு ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டது. வீட்டிற்குள் இருந்த போட்டியாளர்கள் பூர்ணிமா, மாயா உள்ளிட்ட சிலர் அவருக்கு எதிராக சில குற்றச்சாட்டுகளை வைத்ததை அடுத்து இந்த ரெட் கார்ட் எவிக்‌ஷன் ஆனது நடந்தது.

பிக்பாஸ் சீசன் 9ல், போட்டியாளர்கள் பார்வதிக்கும் கம்ருதீனுக்கும் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கார் டாஸ்கில் இவர்கள் இருவரும் சான்ட்ரா மீது தனிமனித தாக்குதல் நடத்தியதாக் குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை அடுத்து இருவரும் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 

பிக்பாஸ் வீட்டில் பலம் வாய்ந்த போட்டியாளர்களாக இருவரும் 90 நாட்கள் இருந்ததை அடுத்து, இப்போது எவிக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பார்வதி, தமிழ் பிக்பாஸ் வரலாற்றில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய முதல் பெண் ஆக இருக்கிறார். அதே போல, ஒரே நேரத்தில் இருவர் வீட்டில் இருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டதும் இதுவே முதன்முறை ஆகும். 

