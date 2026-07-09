/பிக்பாஸ் 10வது சீசன் தொடங்குவது எப்போது? தேதிய குறிச்சு வெச்சுக்கோங்க..

Bigg Boss 10 Tamil : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்க இருக்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி, எப்போது தொடங்குகிறது, இதில் என்னவெல்லாம் புதிதாக இருக்கப்போகிறது என்பது குறித்த தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் மக்கள் மனங்களை கவர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஷோ-வாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். இதன் முதல் 7 சீசன்களை கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்தார், 8வது சீசன் முதல் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி என்றாலே அதில் சண்டையும், சச்சரவும், சர்ச்சையும்தான் இருக்கும் என பலரும் நினைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், அதையும் தாண்டி இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் துல்லியமாக மனிதர்களின் குணாதிசயங்களை கணிக்கும் நிகழ்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9 சீசன்கள் முடிவடைந்த நிலையில், ‘பிக்பாஸ் : காமன்மேன் ஷோ’ என்கிற பெயரில் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்கிறது. இதைப்பொறுத்தவரை, பொது மக்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் 15 நாட்கள் தங்களுக்குள் போட்டியிடுவர். இதில் வெற்றி பெறுபவர் யாரோ, அவர் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வர்.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வழக்கமாக, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் ஆரம்பிக்கும். இம்முறையும் அப்படியே ஆரம்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிக்பாஸின் 10வது சீசன், செப்டமபர் 6ஆம் தேதி தொடங்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இம்முறையும் இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதியே தொகுத்து வழங்க இருக்கிறார். மேலும், இதில் காமன் மேன் ஷோவிலிருந்து செலக்ட் ஆகும் ஒருவர் உள்நுழைய இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.