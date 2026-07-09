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பிக்பாஸ் 10வது சீசன் தொடங்குவது எப்போது? தேதிய குறிச்சு வெச்சுக்கோங்க..

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:45 PM IST

Bigg Boss 10 Tamil : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்க இருக்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி, எப்போது தொடங்குகிறது, இதில் என்னவெல்லாம் புதிதாக இருக்கப்போகிறது என்பது குறித்த தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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பிக்பாஸ் 10

தமிழ் மக்கள் மனங்களை கவர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஷோ-வாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். இதன் முதல் 7 சீசன்களை கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்தார், 8வது சீசன் முதல் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

Controversies2/5

சர்ச்சை

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி என்றாலே அதில் சண்டையும், சச்சரவும், சர்ச்சையும்தான் இருக்கும் என பலரும் நினைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், அதையும் தாண்டி இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் துல்லியமாக மனிதர்களின் குணாதிசயங்களை கணிக்கும் நிகழ்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. 

Vijay Sethupathi3/5

விஜய் சேதுபதி

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9 சீசன்கள் முடிவடைந்த நிலையில், ‘பிக்பாஸ் : காமன்மேன் ஷோ’ என்கிற பெயரில் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்கிறது. இதைப்பொறுத்தவரை, பொது மக்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் 15 நாட்கள் தங்களுக்குள் போட்டியிடுவர். இதில் வெற்றி பெறுபவர் யாரோ, அவர் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வர். 

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காமன் மேன்

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வழக்கமாக, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் ஆரம்பிக்கும். இம்முறையும் அப்படியே ஆரம்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிக்பாஸின் 10வது சீசன், செப்டமபர் 6ஆம் தேதி தொடங்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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எப்போது தொடங்கும்

இம்முறையும் இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதியே தொகுத்து வழங்க இருக்கிறார். மேலும், இதில் காமன் மேன் ஷோவிலிருந்து செலக்ட் ஆகும் ஒருவர் உள்நுழைய இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Bigg Boss 10 Tamil
Vijay Sethupathi

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