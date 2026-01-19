ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்

Bigg Boss Sherin Weight Loss Tips: ஒரே வருடத்தில் தமிழ் பிக்பாஸ் சீசன் மூன்றில் பங்கேற்ற ஷெரின் 10 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இவர் எப்படி குறைத்தார் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Bigg Boss Sherin Weight Loss Tips: இது சம்பந்தமான வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஷெரின் அந்த வீடியோவில் டயர் டிப்ஸ் குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார். தினமும் எவ்வளவு அளவு உணவு, பானம் உள்ளிட்டவை சாப்பிட வேண்டும் என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இன்றைய காலத்தில் உடல் எடையை குறைக்க பலரும் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் உணவு கட்டுப்பாடு, ஜிம் போன்றவற்றுக்கு சென்று உடல் எடையை குறைத்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தமிழ் பிக்பாஸ் மூன்றாவது சீசனில் மிகவும் பிரபலமானவர் ஷெரின். இவர் சீசன் தொடக்கத்தில் உடல் பருமனோடு இருந்த ஷெரின், அதற்கு பிறகு, எடை குறைந்து காணப்பட்டார். பிக்பாஸ் சீசன் நடந்த மூன்று வருடத்தில் 10 கிலோ வரை ஷெரின் எடை குறைத்திருந்தார். ஷெரின் தனது உடல் எடை குறைப்பு குறித்து அப்போது வீடியோவாக வெளியிட்டிருந்தார்.
அந்த வீடியோவில், தைராய்டு, பிசிஓடி, மனநலன் காரணமாக உடல் எடை அதிகரிக்கும். உணவில் அளவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக சாப்பிடக் கூடாது. பசி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட வேண்டும்.
ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடும் எண்ணம் வந்தால், பழங்கள், பயிறு வகைகளை சாப்பிட வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு பசியும் எடுக்காது. உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தும் கிடைக்கும். சாப்பிடும்போது, மொபைல், டிவி பார்க்காமல் உணவில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அவசரமாக சாப்பிடாமல், பொறுமையாக சாப்பிட வேண்டும். சிறிய தட்டில் எப்போதும் சாப்பிட வேண்டும். இது சாப்பாட்டின் அளவை குறைக்கும் என்று கூறினார். தொடர்ந்து, அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவு குறித்து பேசிய அவர், "அன்றாடம் நான் இரண்டு முட்டை எடுக்கிறேன்.
மதியம் 2 சப்பாத்தி, தால், கீரைக்குழம்பு, சாதம், காய்கறிகள், ஏதேனும் ஒரு அசைவ உணவு சாப்பிடுகிறேன். இரவில் காய்கறி சாலட், தோசை, தயிர், சாப்பிடுவேன். ஸ்நொக்ஸாக வாழைப்பழம், பழங்கள், தயிர், ஆப்பிள், வேர்க்கடலை, ஸ்மூத்தி சாப்பிடுகிறேன். நாள் முழுக்க சாப்பிட்டுக் கொண்டே தான் இருப்பேன் என்று கூறினார்.
உடற்பயிற்சியை பொறுத்தவரை, வாரத்தில் 3 நாட்கள் யோகா செய்யுங்கள். தினமும் மூன்று முறை இஞ்சி, சீரகம், மிளகு போன்றவற்றை நீரில் நன்கு கொதிக்க வைத்து குடிக்கலாம். இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்" என்ற கூறினார். இதன் மூலம், ஒரு வருடத்தில் 10 கிலோ குறைத்ததாக கூறினார்.