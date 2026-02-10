பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்

Bird Flu In Half Boil Minister Explains: தமிழகத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இதனால், Half Boil சாப்பிடலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Bird Flu In Half Boil Minister Explains: கடந்த சில நாட்களாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியின் ஹாப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம் என கூறியதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால், அதற்கு தற்போது அவர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
அண்மையில் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 1,500க்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் உயிரிழந்தன. இறந்த காகங்களின் மாதிரிகளை ஆய்வு செய்ததில் பறவைக் காய்ச்சல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதாவது, HSN1 Virus காரணமாக பறவைக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு, காகங்கள் உயிரிழந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதனால் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன. மேலும், பறவைக் காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பறவைக் காய்ச்சலின் பொதுவாக அறிகுறிகளாக காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, தலைவலி, வாந்தி, ஆகியவை காணப்படும். மேலும், சிலருக்கு கண்கள் சிவத்தல், மூச்சுத் திணறல், நெஞ்சு வலி போன்றவையும் ஏற்படலாம்.
இந்த நிலையில், பறவைக் காய்ச்சல் பரவுவதை அடுத்து, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் half boil சாப்பிடக் கூடாது என கூறியதாக தகவல் வெளியானது. இதனால், மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இந்த நிலையில், இதுகுறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "அரை வேகவைதத முட்டைகள், சரியாக வேக வைக்கப்பட்டாத முட்டைகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், அரை வேக வைத்த கோழி இறைச்சிகளையும் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கோழி இறைச்சி நன்கு வேகுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
பறவைக் காய்ச்சலால் இறந்து காணப்படும் கோழி இறைச்சியை உட்கொள்ளக் கூடாது. மேலும், தொற்று பரவாமல் இருக்க இறந்த கோழியை நிலத்தடியில் ஆழமாக புதைக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், நான் ஆஃபாயில் சாப்பிடக் கூடாது என சில செய்தி நிறுவனங்கள் வெளியிட்டனர்.
நான் ஆஃபாயில் முட்டையை சாப்பிட வேண்டாம் என்று கூறவில்லை. சிக்கனை தான் முழுமையாக சமைக்காமல் சாப்பிட வேண்டாம் என்று கூறினேன். ஆஃபாயிலாக சிக்கனை சாப்பிட வேண்டாம் என்று தான் கூறினேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், பறவைக் காய்ச்சல் குறித்து மக்கள் பீதி அடையத் தேவையில்லை. ஆனால், மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். சுகாதார நெறிமுறைகளை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும். மாநிலம் முழுவதும் கண்காணிப்புகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன" என்றார்.