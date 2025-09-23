42 வயதில் கர்பமாக இருக்கும் பிரபல நடிகை! வைரலாகும் போட்டோ!

Katrina Kaif Pregnancy: பாலிவுட் நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பமாக இருப்பது ரசிகர்களை கவர்ந்தது. விக்கி கௌஷலுடன் பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு, முழு வலயத்தையும் உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.
Katrina Kaif Pregnancy: 2021-இல் ரோமான்டிக் திருமணம் செய்த ஜோடி, 2019 முதல் தங்கள் காதலை தனிப்பட்ட முறையில் வளர்த்தனர். பிரபல திரைப்படங்கள், சமூக சேவைகள் மற்றும் குடும்பம் அவர்களை எல்லா தரப்பிலும் முன்னணியில் வைத்துள்ளன.
கர்ப்பம் அறிவிப்பு: பாலிவுட் பிரபலங்கள் கத்ரீனா கைஃப் மற்றும் விக்கி கௌஷல், 2025 செப்டம்பர் 23 அன்று, தங்களது கர்ப்பம் அறிவிப்பை இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பகிர்ந்தனர். "எங்கள் வாழ்க்கையின் சிறந்த அத்தியாயத்தை தொடங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டனர்.
திருமண வாழ்க்கை: கத்ரீனா மற்றும் விக்கி, 2021 டிசம்பர் 9 அன்று ராஜஸ்தானில் உள்ள Six Senses Resort-இல், குடும்பம் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில், பாரம்பரிய ஹிந்து முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்டனர்.
திருமணத்தின் தனித்துவம்: இந்த திருமணம், பாலிவுட் ரசிகர்களால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தது. குறிப்பாக, திருமண புகைப்படங்கள் இந்தியாவில் இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகமாக லைக் செய்யப்பட்டவை.
காதல் தொடக்கம்: கத்ரீனா மற்றும் விக்கி, முதலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்தனர். அவர்கள் உறவு தனிப்பட்ட முறையில் வளர்ந்தது.
குடும்ப வாழ்க்கை: கத்ரீனா, தனது குடும்பத்துடன் நேரத்தை கழிப்பதை விரும்புபவர். அவரது தாய் மற்றும் சகோதரிகளுடன் உறவு மிகவும் நெருக்கமானது.
சாதனைகள்: கத்ரீனா, பல ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ளார். அவரது "Tiger Zinda Hai", "Sooryavanshi", மற்றும் "Bharat" போன்ற படங்கள் box-office-இல் வெற்றிகரமாக ஓடியன.
சமூக சேவைகள்: கத்ரீனா, தனது தாயாரின் Relief Projects India என்ற தொண்டு நிறுவனத்தில், பசுமை மற்றும் பெண்களின் உரிமைகள் போன்ற சமூக சேவைகளில் ஈடுபடுகிறார்.