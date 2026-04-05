ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்

Bowlers With Most Wickets In Singel match: ஐபிஎல் தொடரில் ஓரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்திய 5 பவுலர்களை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை ஆர்சிபி அணியின் பந்து வீச்சாளர் ஜேக்கப் டஃபி முதல் போட்டியிலேயே 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இந்த நிலையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியில் அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்திய வீரர்கள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
இப்பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் அல்ஜாரி ஜோசப். இவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருக்கும்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக 6 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
இப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில், சோஹைல் தன்வீர் உள்ளார். அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருக்கும்போது சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக 6 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
ஒரே ஓவரில் அதிக விக்கெட்கள் வீத்தியவர்களின் பட்டியலில் அடம் ஜாம்பா 3வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இருக்கும்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக 6 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.
இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் அனில் கும்ப்ளே உள்ளார். அவர் 2009ல் ஆர்சிபி அணியில் இருக்கும்போது, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.
இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில், மத்வால், உள்ளார். அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருக்கும்போது, லக்னோ அணிக்கு எதிராக 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.