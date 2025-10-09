இந்தியாவின் பணக்கார நகைச்சுவை நடிகர்: அட இவரா? இது தெரியாம போச்சே!

India Richest Comedian: இந்தியாவின் பணக்கார நகைச்சுவை நடிகர் யார்? அவரின் சொத்து மதிப்பு என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
பொதுவாக நம்மில் பலர் நடிகர், நடிகைகள்தான் பணக்காரராக இருப்பார்கள் என நினைக்கிறோம். ஆனால் அது உண்மை இல்லை, சில நகைச்சுவை நடிகர்களும் பணக்காரர்களாக உள்ளார்.
இந்தியா சினிமாவை எடுத்துக்கொண்டால் ஜானி லீவர், ராஜ்பால் யாதவ், வடிவேலு, கவுண்டமணி என பல முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்கள் உள்ளனர்.
ஆனால் இந்த பட்டியலில் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு நகைச்சுவை நடிகர்தான் இருக்கிறார். அவர் வேறு யாரும் இல்லை, தெலுங்கு நகைச்சுவை நடிகர் பிரம்மானந்தம் தான்.
நகைச்சுவை நடிகர் பிரம்மானந்தம் தெலுங்கில் மட்டுமல்லாமல், பல தென்னிந்திய திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார். இவர், சுமார் 35 ஆண்டுகளாக இத்துறையில் பயணித்து வருகிறார்.
இதுவரை கிட்டத்தட்ட 1000 படங்களில் நடித்துள்ள பிரம்மானந்தம்,திரைப்பட் சம்பளத்தின் மூலமாக மட்டுமல்லாமல் பிற வருமானங்கள் மூலமும் தனது செல்வத்தை ஈட்டி உள்ளார்.
நடிகர் பிரம்மானந்தத்தின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 500 கோடிக்கு மேல் என கூறப்படுகிறது. இவர்தான் நகைச்சுவை நடிகர்களில் அதிக சொத்து மதிப்பை கொண்டுள்ளார்.
இவருக்கு அடுத்தப்படியாக இரண்டாவது இடத்தில் கபில் சர்மா ரூ. 300 கோடி சொத்து மதிப்புடன் உள்ளார். மூன்றாவது இடத்தில் ஜானி லீவர் ரூ. 280 கோடி ரூபாய் சொத்து மதிப்பை கொண்டுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரையில், வடிவேலு முதல் இடத்தில் இருப்பதாக தெரிகிறது. அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 100 கோடி முதல் 150 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இவருக்கு அடுத்தபடியாக, சந்தானம், யோகி பாபு, கவுண்டமணி ஆகியோர் உள்ளனர்.