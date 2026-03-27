10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!

IPL Teams Brand Value: 2026 ஐபிஎல் தொடர் நாளை (மார்ச் 28) தொடங்க உள்ள நிலையில், 10 அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ எவ்வளவு என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்(Lucknow Super Giants): லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் இப்பட்டியலில் 10ம் இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1054 கோடி என கூறப்படுகிறது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings): பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 9வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1219 கோடி என கூறப்படுகிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (Gujarat Titains): குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1227 கோடி என கூறப்படுகிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (Rajasthan Royals): ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1262 கோடி என கூறப்படுகிறது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (Delhi Capitals): டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1314 கோடி என கூறப்படுகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (Sunrisers Hyderabad): சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1331 கோடி என கூறப்படுகிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (Kolkata Knight Riders): கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 1918 கோடி என கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (Chennai Super Kings): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 2033 கோடி என கூறப்படுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (Mumbai Indians): மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 2094 கோடி என கூறப்படுகிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bengaluru): ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிதான் இப்பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியின் பிராண்ட் வேல்யூ ரூ. 2327 கோடி என கூறப்படுகிறது.