English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.... பணம், பதவி, புகழ் குவியும்

Guru Peyarchi Palangal: அக்டோபர் மாதம் குரு பகவான் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். குரு பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Guru Peyarchi: குரு பகவான் கல்வி, அறிவாற்றல், செல்வம், செழிப்பு, திருமணம், குழந்தைகள் மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார்.  ஜோதிட சஸ்திரத்தின் படி குரு பகவான் சுப கிரகமாக, மங்களகரமான கிரகமாக போற்றப்படுகிறார். குரு பகவான் மே மாதம் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். அக்டோபர் மாதம் அவர் கடகத்தில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார்.
1 /10

குரு பகவான் தற்போது மிதுன ராசியில் உள்ளார். அவர் அக்டோபர் 18, 2025 அன்று ராசியை மாற்றி கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இந்த குரு பெயர்ச்சி முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கபட்கின்றது.

2 /10

கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

3 /10

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை அளிக்கும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய திசையில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபார ரீதியாக நேரம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.

4 /10

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி சாதமானதாக இருக்கும். வணிகம் தொடர்பான உங்கள் நிதி நெருக்கடி தீர்க்கப்படும். இந்த காலத்தில் பல நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பணி இடத்தில் மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

5 /10

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். இந்த நேரத்தில் பண பரிவர்த்தனை விஷயங்களை நீங்கள் எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். கலையில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வணிகத்திற்கு இந்த நேரம் ஏற்றதாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் நிதி நன்மைகள் அதிகமாக இருக்கும், பல நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.

6 /10

விருச்சிகம்: குரு பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும். ஆனால் பணத்தை புத்திசாலித்தனமாகச் செலவிடுங்கள். வேலையில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை செலவிடுவீர்கள்.

7 /10

குரு பகவானின் அருள் பெற, ‘குருர் ப்ரஹ்ம குருர் விஷ்ணுர், குருர் தேவோ மஹேஶ்வரஃ; குருஃ சாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்ம, தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஃ' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம். 

8 /10

இது தவிர வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னிதியில் கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றுவது நல்லது.  

9 /10

மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கவும், திருமணம் தடையின்றி நடக்கவும், குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கவும், ‘ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்’ என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்வது நல்லது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

Next Gallery

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனி - இந்த ராசிகளுக்கு சவால்..!!