English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 8 ராசிகளுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம், செழிக்க வைப்பார் செவ்வாய்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 8 ராசிகளுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம், செழிக்க வைப்பார் செவ்வாய்

Sevvai Peyarchi Palangal: நேற்று விருச்சிக ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆனார். இதனால் சில ராசிகளின் வாழ்வில் அதிர்ஷ்ட மழை பொழியவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

 

Mars Transit: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 8:27 மணி வரை அவர் விருச்சிக ராசியில் இருக்கும். விருச்சிக ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். எட்டு ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக பயனடைவார்கள். அவர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /10

கடகம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும். இந்த பெயர்ச்சி காதல் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். மாணவர்கள் படிப்பில் வெற்றி பெருவார்கள். குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். 

2 /10

சிம்மம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். வீடு, குடும்பம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். இந்த காலத்தில் வீட்டை புதுப்பிக்க, வாகனம் வாங்க அல்லது சொத்து வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் தாயின் உடல்நலத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும்.

3 /10

கன்னி: செவ்வாய் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை அளிக்கும். செவ்வாயின் அருளால் தைரியம், கடின உழைப்பு ஆகியவை அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். எழுத்து, ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பயனடைவார்கள். சிறிய முயற்சிகள் பெரிய பலன்களைத் தரும்.

4 /10

துலாம்: செவ்வாய் துலாம் ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் பேச்சாற்றலை மேம்படுத்தும். நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவது உறவுகளை வலுப்படுத்தும். மூதாதையர் சொத்துக்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.

5 /10

விருச்சிகம்: செவ்வாய் விருச்சிகத்தில்தான் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். செவ்வாயின் இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் ஆளுமையையும் பலப்படுத்தும். அதிகமானோர் உங்கள் வார்த்தைகளால் ஈர்க்கப்படுவார்கள். புதிய திட்டங்கள் மற்றும் முடிவுகளை எடுக்க இதுவே சரியான நேரம். இருப்பினும், அவசரத்தையும் ஆணவத்தையும் தவிர்க்கவும்.

6 /10

மகரம்: மகர ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் செவ்வாய் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொடர்புகள் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் மூலம் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும். வாழ்வின் பெரிய இலக்குகள் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.  

7 /10

கும்பம்:கும்ப ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் செவ்வாய் சஞ்சரிப்பது தொழில் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேல் அதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் கௌரவம் அதிகரிக்கும். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். அனைத்து விஷயங்க்களிலும் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகளே கிடைக்கும்.

8 /10

மீனம்: மீன ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் அதிகரிக்கும். உயர்கல்வி மற்றும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பல துறைகளில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வாழ்வில் நிலையான வெற்றி கிடைக்கும்.

9 /10

வாழ்வில் வீரம், துணிச்சல் பெற்று, அயராத உழைப்பால் உச்சங்களை தொட "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயனம் செய்வது நல்லது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Mars Transit Mars mangal Astrology Rasipalan

Next Gallery

பணப் பிரச்னை தீரனுமா? இரவில் இந்த விஷயங்களை செய்யாதீங்க!