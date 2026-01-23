English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்ஜெட் 2026: வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், உணவுப்பொருட்கள்.. எதன் விலை குறையும்? எது கூடும்?

Budget 2026 News: இன்னும் சில நாட்களில் பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. பட்ஜெட்டில் மக்களுக்கு உள்ள முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 -இல் எந்தெந்த துறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்? எந்த பொருட்களின் விலை குறையும், எவை விலை கூடும்? தனிநபர் வருமான வரி, வட்டி விகிதங்கள், வீட்டி வசதி, சுகாதாரத் துறை என பல்வேறு துறைகளில் உள்ள எதிர்பார்ப்புகளை காணலாம்.
இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மத்திய பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், நாடு முழுவதும் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. பல இந்திய குடும்பங்கள் மாதாந்திர செலவுகளில் சிறிது நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறார்கள். வரி சேமிப்பு முதல் மலிவு விலை உணவு, வீட்டுவசதி மற்றும் சுகாதாரம் வரை, பட்ஜெட் நடுத்தர வர்க்கத்தின் அன்றாட செலவுகளுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பல பெரிய நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கைகளின் படி, இந்த ஆண்டு மக்கள் பிரமாண்டமான அறிவிப்புகளை எதிர்பார்க்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, செலவழிக்கும் திறனை மேம்படுத்துதல், பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் நீண்டகால வாழ்க்கைச் செலவுகளைக் குறைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

தனிநபர் வருமான வரி நிவாரணம் தொடர்ந்து முக்கிய தேவையாக உள்ளதாக ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பிரஸின் அறிக்கை கூறுகிறது. வரி அடுக்குகளில் முந்தைய மாற்றங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 0.3% மதிப்புள்ள நிவாரணத்தை அளித்ததாகவும், நகர்ப்புற நுகர்வை அதிகரிக்க உதவியதாகவும் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் குறிப்பிடுகிறது. 

குறைந்த வரி விகிதங்கள் நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்களுக்கு செலவழிப்பு வருமானத்தை அதிகரிப்பதாகவும், செலவினங்களை ஆதரிப்பதாகவும் டெலாய்ட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜிஎஸ்டியின் கீழ் மேலும் வரி விகித சீராக்கம் மற்றொரு முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. சமீபத்திய ஜிஎஸ்டி மறுசீரமைப்பு அடுக்குகளை மூன்றாகக் குறைத்த பிறகு, அதிக பயன்பாட்டுப் பொருட்களின் மீதான குறைந்த விகிதங்கள், குறிப்பாக இளம் நுகர்வோர் மத்தியில், செலவின சக்தியை மேம்படுத்தியதாக டெலாய்ட் சுட்டிக்காட்டியது.

வெகுஜன நுகர்வுப் பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி குறைப்புக்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.2% வரை சேர்க்கக்கூடும் என்றும், வரும் ஆண்டில் தேவை வளர்ச்சியை ஆதரிக்கக்கூடும் என்றும் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் மதிப்பிட்டுள்ளது.

உணவுப்பொருட்களின் விலை பணவீக்கமும் ஒரு முக்கிய கவலையாக உள்ளது. தக்காளி, வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு ஆகியவற்றின் விலைகள் அவ்வப்போது அதிகரிப்பது நடுத்தர மக்களுக்கு மன அழுத்தத்தை அளிப்பதாக சிஐஐ எடுத்துக்காட்டியது. உள்ளூர் பஃப்ஃபர்களை (இடையக பங்குகளை) உருவாக்குதல், சேமிப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் விலைகளை நிலைப்படுத்த பொது-தனியார் கூட்டாண்மைகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

வீட்டுவசதி அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் மற்றொரு முக்கிய துறையாக இருக்கும். மலிவு விலை வீட்டு வரம்பை ரூ.25 லட்சத்திலிருந்து ரூ.35 லட்சமாக உயர்த்தவும், நகர அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு வரையறைகளை சரிசெய்யவும் சிஐஐ பரிந்துரைத்துள்ளது.

சுகாதாரச் செலவுகள் தொடர்ந்து குடும்பங்களை நிதி சிக்கல்களில் ஆழ்த்துகின்றன. டெலாய்ட் மற்றும் சிஐஐ ஆகியவை சுகாதார காப்பீடு மற்றும் பரந்த பாதுகாப்பு, ஓபிடி ஆலோசனைகள் உட்பட அதிக வரி விலக்குகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன.

