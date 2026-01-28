English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்ஜெட் 2026: Gen Z எதிர்பார்க்கும் முக்கிய விஷயங்கள் என்ன? நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

பட்ஜெட் 2026: Gen Z எதிர்பார்க்கும் முக்கிய விஷயங்கள் என்ன? நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

Union Budget 2026 News: பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இந்த பட்ஜெட்டில் Gen Z -இன் எதிர்பார்ப்பு என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Union Budget 2026 Expectations of Gen Z: ஜென் Z தலைமுறையினரின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து டெலாய்ட் நிறுவனம் ஒரு கணக்கெடுப்பை நடத்தியுள்ளது. அதில் இந்த தலைமுறையினர், பட்ஜெட் 2026-இல் வரிக்குறைப்புகள் அல்லது வேலைவாய்ப்புகளைத் தாண்டி இன்னும் பலவற்றை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
1 /8

இன்னும் சில நாட்களில் நாட்டின் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இந்த பட்ஜெட் குறித்து மூத்த குடிமக்கள், விவசாயிகள், பெண்கள், இளைஞர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இவர்களில் Gen Z என ஸ்டைலாக அழைக்கப்படும் இளைஞர்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என இந்த பதுவில் காணலாம்.

2 /8

ஜென் Z தலைமுறையினரின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து டெலாய்ட் நிறுவனம் ஒரு கணக்கெடுப்பை நடத்தியுள்ளது. அதன்படி, இந்தியாவில் உள்ள ஜென் Z தலைமுறையினரில் 36% பேர் பெரும்பாலான நேரம் மன அழுத்தத்துடனும் கவலையுடனும் இருப்பதாகக் கூறியுள்ளனர். ஆகையால், இந்த தலைமுறையினர், பட்ஜெட் 2026-இல் வரிக்குறைப்புகள் அல்லது வேலைவாய்ப்புகளைத் தாண்டி இன்னும் பலவற்றை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

3 /8

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, எளிமையான வரி விதிகள், சமூகப் பாதுகாப்பு ஆகியவை ஜென் Z முன்னுரிமைப் பட்டியலில் முக்கிய இடங்களில் உள்ளன.

4 /8

கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் முதல் முறையாக வேலையில் சேரும் இளைஞர்களுக்கும் அவர்களை பணியமர்த்தும் நிறுவனங்களுக்கும் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO மூலம் அரசு நிதி உதவியை அளித்தது. அதே போன்ற சில சிறப்பு அறிவிப்புகளை இந்த  ஆண்டும் இளைஞர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.  

5 /8

இந்தியா தனது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 2% மட்டுமே பொது சுகாதாரத்திற்காகச் செலவிடுகிறது. 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்திற்கு ₹99,859 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இது மொத்த பட்ஜெட்டில் வெறும் 1.97% மட்டுமே. இது இன்னும் மிகக் குறைவு என்று பல இளைஞர்கள் கருதுகின்றனர். ஆகையால் இந்த ஆண்டு இதற்கான பட்ஜெட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் என ஜென் Z விரும்புகின்றனர்.

6 /8

இளம் பெண்களும் அடிப்படை சுகாதாரப் பொருட்கள் மலிவாகக் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். சானிட்டரி நாப்கின்களின் விலைகள் இன்னும் சில பெண்களுக்கு அதிகமாகவே உள்ளது. ஆகையால், சானிட்டரி நாப்கின்களின் இறுதி சில்லறை விலையைக் குறைக்க ஒரு வலுவான முயற்சி தேவைப்படுவதாக இளம் பெண்கள் கருதுகின்றனர்.  

7 /8

வேலைவாய்ப்புகளை மேம்படுத்தி, ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான நிதி ஆதரவு மற்றும் சலுகைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது ஜென் Z தலைமுறையினரின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.

8 /8

வரிவிதிப்பிலும் ஜென் Z தலைமுறையினருக்கு முக்கியமான கோரிக்கை உள்ளது. 2024-ல் உயர்த்தப்பட்ட நிலையான வரி விலக்கு பலருக்கு உதவியது. 2024-ல் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அதிகரித்தது, கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தது. வரி செலுத்தும் இளைஞர்கள் இப்போது எளிய விதிகள் மற்றும் தெளிவான வழிகாட்டுதலை விரும்புகிறார்கள்.  

Budget 2026 Union Budget 2026 Budget Gen Z NIRMALA SITHARAMAN

