Budget 2026: சாமானியர்கள், வரி செலுத்துவோர், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் டாப் 10 எதிர்பார்ப்புகள்

Union Budget 2026 Expectations: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மக்களவையில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்யவுள்ளார். ஆளும் பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசின் அடுத்த ஆண்டுக்கான கொள்கை வரைபடத்தின் மீது அனைவரின் பார்வையும் பதிந்துள்ளது.
Budget 2026 Expectations: ஒவ்வொரு ஆண்டையும் போலவே, இந்த ஆண்டும் பட்ஜெட் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் துறைசார் முன்னுரிமைகளுக்கான திசையை அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் ஒன்பது முறை மத்திய பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்த முதல் பெண் நிதியமைச்சர் என்ற சாதனையை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் படைக்கவுள்ளார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல துறைகள் மற்றும் சாமானியர்கள் கொண்டிருக்கும் 10 முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
குடும்பங்கள் கணிக்கக்கூடிய மற்றும் எளிமையான விதிகளை எதிர்பார்க்கின்றன. புதிய வரி முறை வரவிருப்பதால், குடும்பங்கள் தங்கள் வரிகளைத் திறம்படத் திட்டமிட உதவும் வகையில், தெளிவான மற்றும் எளிமையான இணக்க விதிகளை எதிர்பார்க்கின்றன.
பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைகளுக்கு இடையே எளிதான ஒப்பீட்டை மக்கள் நாடுகிறார்கள். ஒரு "பழையதிலிருந்து புதியது" வரி ஒப்பீட்டு வழிகாட்டி, வரி செலுத்துவோர் குழப்பமின்றி முடிவுகளை எடுக்க உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மூலதன ஆதாயங்கள், ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் வட்டி வருமானத்திற்கான மேம்படுத்தப்பட்ட முன்கூட்டியே நிரப்பப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்குகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இது பிழைகளையும் பின்தொடர்தல்களையும் குறைக்கும்.
முதலீட்டாளர்கள் மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்துக்களின் (VDA) வரிவிதிப்பு குறித்த வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்க்கின்றனர். இளம் முதலீட்டாளர்கள் இழப்பை ஈடுசெய்வது மற்றும் சொத்து பரிமாற்றங்களுக்கான எளிமையான விதிகளை எதிர்பார்க்கின்றனர்.
பெரிய வணிக வர்த்தகர்களுக்கான தணிக்கைகளைச் சிறு சில்லறை வர்த்தகர்கள் எதிர்கொள்வதைத் தடுக்க நடைமுறை விதிமுறைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
வரி பொறுப்புக்கு எதிராக TCS-ஐ சரிசெய்வதற்கான சிறந்த வழிமுறைகள் மற்றும் விரைவாக பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் முறைகள் ஆகியவை வரி செலுத்துவோருக்கு உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிதி மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க குடும்பங்கள் விரைவான விசாரணைகள், சிறிய மதிப்புள்ள மேல்முறையீடுகளை மூடுதல் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகள் மற்றும் நிலுவை பணிகளை விரைவாக தீர்த்து வைக்கும் நடவடிக்கைகளை விரும்புகின்றன.
பணவீக்கத்தை ஈடுசெய்ய ரூ.12 லட்சத்திற்கு மேல் (சம்பள வரி செலுத்துவோருக்கு ரூ.12.75 லட்சம்) வரி இல்லாத வருமான வரம்பில் சாத்தியமான அதிகரிப்பு.
ஒற்றை வருமானம் மற்றும் சமமற்ற வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் கூட்டு வரி தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கும் ICAI-யின் திட்டத்தை அரசாங்கம் பரிசீலிக்கலாம்.
குடும்பங்கள் தங்கள் நிதிகளை சிறப்பாக திட்டமிட, அவ்வப்போது மாற்றங்கள் இல்லாத நிலையான வரிக் கொள்கைகளை எதிர்பார்க்கின்றன.