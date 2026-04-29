ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!

கோடை விடுமுறையில் குடும்பத்துடன் குறைந்த செலவில் செல்ல அருமையான 5 இடங்கள் இங்கே.
கோடை விடுமுறை வந்துவிட்டாலே குடும்பத்துடன் எங்காவது வெளியூர் செல்லத் தோன்றும். ஆனால் ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற இடங்களுக்குச் சென்றால் ஹோட்டல் கட்டணம், போக்குவரத்து செலவு என பட்ஜெட் எகிறிவிடும். கவலைப்படாதீர்கள்! மிகக் குறைந்த செலவில், அதே சமயம் அதிகக் குளுமையுடன் நீங்கள் சுற்றிப் பார்க்கத் தமிழ்நாட்டிலேயே சில 'பட்ஜெட் ஃப்ரண்ட்லி' மலைபிரதேசங்கள் உள்ளன.
பன்றிமலை (திண்டுக்கல்): கொடைக்கானல் செல்லும் அதே பாதையில் திண்டுக்கல்லில் இருந்து 50 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது இந்த பன்றிமலை. கொடைக்கானல் அளவுக்குக் செலவாகாமல், அதே குளுமை நிலையை இங்கே அனுபவிக்கலாம். தங்குமிடக் கட்டணம் மிகவும் குறைவு என்பதோடு, மக்கள் கூட்டமும் இல்லாததால் நிம்மதியாகச் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
ஜவ்வாது மலை (திருவண்ணாமலை): குறைந்த செலவில் நண்பர்களுடனோ அல்லது குடும்பத்துடனோ ஒரு 'ஒன் டே ட்ரிப்' செல்ல ஜவ்வாது மலை ஏற்றது. இங்கே படகு சவாரி, நீர்வீழ்ச்சிகள் என பல இடங்கள் உள்ளன. உணவும் தங்குமிடமும் உங்கள் பாக்கெட்டிற்கு ஏற்ற விலையிலேயே கிடைக்கும்.
வத்தல்மலை (தர்மபுரி): தர்மபுரியிலிருந்து மிக அருகில் இருப்பதால் பயணச் செலவு மிகக் குறைவு. ஏலகிரி மலைக்குச் செல்லும் அதே உணர்வை வத்தல்மலை தரும். சொந்த வாகனத்தில் சென்றால் மிகக் குறைந்த செலவில் ஒரு அழகான மலைப் பயணத்தை முடித்துவிடலாம். இங்கிருந்து தெரியும் மலைகளின் காட்சி (View Points) அற்புதமாக இருக்கும்.
ஐயூர் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா (ஓசூர்): இயற்கையோடு இணைந்து வாழ விரும்புபவர்களுக்கு ஐயூர் மிகச்சிறந்த இடம். ஓசூரில் இருந்து சுமார் 42 கி.மீ தொலைவில் உள்ள இந்த வனப்பகுதியில் சுற்றிப் பார்க்கக் கட்டணம் மிகக் குறைவு. அதிகப் பணம் செலவழிக்காமல் அடர்ந்த காடுகளையும், நீர்வீழ்ச்சிகளையும் கண்டு ரசிக்க இது சரியான தேர்வாகும்.
பச்சைமலை (திருச்சி): திருச்சியில் இருந்து 80 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பச்சைமலை, நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். வெளியூர் சென்று அதிகப் பணம் செலவழிக்க முடியாதவர்கள், மிகக் குறைந்த செலவில் மலைப் பிரதேச அனுபவத்தைப் பெற இங்கே செல்லலாம். குளு குளு காற்றும், பசுமையும் மனதிற்கு இதம் தரும்.
இந்தக் கோடை விடுமுறையை உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே ஜாலியாகக் கழிக்க இந்த இடங்களுக்கு இப்போதே பிளான் பண்ணுங்கள்.