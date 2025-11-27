English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் வரை முழு ராசிபலன்

புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் வரை முழு ராசிபலன்

Mercury Transit: நவம்பர் 29 அன்று புதன் விருச்சிக ராசியில் வக்ர நிவர்த்தி அடையவுள்ளார். இதனால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும்? முழு ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.

Budhan Peyarchi Palangal: நவம்பர் 29, 2025 சனிக்கிழமை இரவு 11:07 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் புதன் வக்கிர நிவர்த்தி அடையவுள்ளார். இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் இருக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை இதனால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /13

மேஷம்: புதன் வக்ர நிவர்த்தியின் தாக்கத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக வேலை அழுத்தம் இருக்கும். இந்த காலத்தில் சராசரியான முன்னேற்றம் காணப்படும். ஊக வணிகத்தில் சாத்தியமான லாபம் காண வாய்ப்புள்ளது. கவனக்குறைவால் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் குறித்த கவனமும் நிதி மேலாண்மையும் அவசியம்.

2 /13

ரிஷபம்: புதன் பெயர்ச்சி காலத்தில் பணம் சம்பாதிப்பது, அறிவை அதிகரிப்பது மற்றும் குடும்பத்தை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்வது ஆகியவற்றில் வெற்றி காண்பீர்கள். வெளிநாட்டில் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும், சேமிப்பும் இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

3 /13

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் வக்ர நிவர்த்தி காலத்தில் குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிக்கும், கடன் வாங்குவது குறித்து நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். வேலையில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வெற்றிகளும் கிடைக்கும். மூதாதையர் சொத்து அல்லது எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் மூலம் நன்மைகிடைக்கும். சேமிப்பு அதிகமாகும். இணக்கமான உறவுக்கு பரஸ்பர நல்லிணக்கம் அவசியம். முதுகுவலி மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை தோன்றக்கூடும்.

4 /13

கடகம்: புதன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். நம்பிக்கை மற்றும் திருப்தி இல்லாமை இருக்கலாம். உங்கள் பொறுமை சோதிக்கப்படலாம். அதிக வேலை அழுத்தம் இருக்கும். பயணத்தின் போது கவனக்குறைவு நிதி இழப்புக்கு வழிவகுக்கும், ஆகையால் கவனம் தேவை. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உங்கள் உறவில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.

5 /13

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் வக்ர நிவர்த்தி நல்ல பலன்களை அளிக்கும். வசதிகள் மற்றும் ஆடம்பரங்களில் அதிகரிப்பு இருக்கும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். உங்கள் இலக்குகள் நிறைவேறும். இந்த காலத்தில் கனவுகள் நிஜமாகும். செல்வத்தில் அதிகரிப்பு இருக்கும். சேமிப்பும் சாத்தியப்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல ஒருங்கிணைப்பும் அன்பும் அதிகரிக்கும். மகிழ்ச்சியான உறவு அமையும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உற்சாகமும் ஆற்றலும் நிலைத்திருக்கும்.

6 /13

கன்னி: புதன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான பலன்களை அளிக்கும். குறுகிய தூர பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் இருக்கும். தொழிலிலும் மாற்றம் ஏற்படும். புதிய வேலைகளில் சேரும் வாய்ப்பு கிட்டும். வெளிநாடுகளிலும் வேலைக்கான வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். பயணங்களால் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வணிக பயணங்களால் லாபம், வெற்றி கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இதயப்பூர்வமான, அன்பான உரையாடல்களை மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் உறுதிப்பாடு மற்றும் தைரியம் காரணமாக உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும்.

7 /13

துலாம்: புதன் வக்ர நிவர்த்தியின் தாக்கத்தால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வெளிநாட்டு பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் பலனளிக்கும். அதிக பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். சேமிப்பும் இருக்கும். இந்த காலத்தில் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்கினால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் வேலையில் வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் பரஸ்பர ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பின் விளைவாக மகிழ்ச்சியான உறவு இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது.

8 /13

விருச்சிகம்: புதன் பெயர்ச்சி காலத்தில் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். இது உடல் சோர்வை ஏற்படுத்தலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கும், எனவே செலவை கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் தேவை. உறவினர்களுடன் வாக்குவாதங்கள்/கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். கால் வலி மற்றும் விறைப்பு ஏற்படலாம்.

9 /13

தனுசு: புதன் வக்ர நிவர்த்தி காலத்தில் தனுசு ராசிக்காரர்கள் சிறிய பின்னடைவுகள் மற்றும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளலாம். அதிகரித்த பணிச்சுமை காரணமாக முயற்சிகள் தோல்வியடையக்கூடும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான முயற்சிகள் தோல்வியடையக்கூடும், இது நிதி இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். நம்பிக்கையின்மை ஒருங்கிணைப்பு குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். எனினும் நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் இழந்த பணத்தை மீட்டெடுக்கலாம்.

10 /13

மகரம்: புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மகர ராசிக்காரர்களின் முயற்சிகள் வெற்றியாக மாறும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய வாய்ப்புகல் கிடைக்கும். கணிசமான லாபம் இருக்கும். சேமிக்கும் வாய்ப்புகளும் கிட்டும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல இணக்கமும், வலுவான உறவும் இருக்கும்.

11 /13

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தில் வாழ்க்கையில் வெற்றி வெறுவார்கள். வேலையில் கவனம் செலுத்தி அறிவை அதிகரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். தனிப்பட்ட: உறவுகளில் மகிழ்ச்சியும் அன்பும் இருக்கும். தைரியம் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

12 /13

மீனம்: புதன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறு பிரச்சனைகளை கொண்டுவரக்கூடும். சக ஊழியர்களுடன் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலம. இந்த காலத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை.

13 /13

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Mercury transit Mercury budh Atrology Zodiac Signs

Next Gallery

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்