புதன் சனி நிலையால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகம்: 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வெள்ளிகள் குவியும்

Navapanchama Yogam: அக்டோபர் 26, 2025 அன்று, புதனும் சனியும் மிகவும் புனிதமான நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்குகின்றன. இதனால் சில ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் ஏற்படும். அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Saturn Mercury Trine Aspect: புதனும் சனியும் 120° கோணத்தில் நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்குகின்றன. சில ராசிகளுக்கு இது பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும். அந்த ராசிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
1 /10

கிரகங்களின் இளவரசராக உள்ள புதன், பேச்சாற்றல், அறிவாளித்தனம், பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார்.  

2 /10

சனி பகவான் அனைத்து கிரகங்களிலும் மிக முக்கியமான கிரகமாக உள்ளார். சனி பெயர்ச்சி மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகவ்ழாக பார்க்கப்படுகின்றது.

3 /10

புதனும் சனியும் 120° கோணத்தில் நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்குகிறார்கள். திருக் பஞ்சாங்கத்தின்படி, புதனும் சனியும் அக்டோபர் 26, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 2:44 மணிக்கு இந்த யோகத்தை உருவாக்கும். இது ட்ரைன் ஆஸ்பெக்ட் (Trine Aspect) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

4 /10

புதன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கையால் உருவாகும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதின நன்மைகள் நடக்கும். இந்த சேர்க்கை அவர்களின் புத்திசாலித்தனம், அதிர்ஷ்டம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் புனிதமானதாக இருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

5 /10

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, நவபஞ்சம யோகம் அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும். வருமான வழிகள் திறக்கும். வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். முக்கிய வணிக முடிவுகளை எடுப்பதில் அவர்கள் நம்பிக்கையைப் பெறுவார்கள். நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை முடிக்க முடியும். தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் வலுவான புரிதலை வளர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். வீடு, நிலம், வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வெளிநாட்டு பயணம் செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

6 /10

மகரம்: புதன் மற்றும் சனியின் இந்த சேர்க்கை மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். தன்னம்பிக்கை மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்கள் அதிகரிக்கலாம். புதிய திட்டங்களில் பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதனால் பொருளாதார நிலை மேம்படும். மகர ராசிக்காரர்களின் வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான பாதைகள் திறக்கும். பழைய முதலீடுகள் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைத் தரும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே நல்லிணக்கம் மேம்படும். மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள்.

7 /10

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதன், சனி நிலைகளால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். அவர்களின் வாழ்க்கையில் புதுமை நுழையும், நிதி நிலைத்தன்மை அதிகரிக்கும். அவர்களின் சிந்தனை ஆழமடையும். படைப்புத் துறைகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும். கூட்டு வேலைகள் நிறைவடைந்து, பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழிகள் திறக்கப்படும். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

8 /10

சனி பெயச்ர்சி, ஏழரை சனி பாதிப்புகள் குறைந்து சனி பகவானின் அருள் பெற, ‘நீலாஞ்சன சமபாசம், ரவிபுத்ரம் யமக்ரஜம்; சாயா மார்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி ஷைச்சரம்’ என்ற மந்த்திரத்தை சொல்லலாம்.

9 /10

பேச்சாற்றல் சிறந்து வெற்றிகள் குவிய, ‘ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்’ என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

