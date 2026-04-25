புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி

Budhaditya Rajyogam: ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கிரகங்களின் நிலையால் சில சிறப்புவாய்ந்த ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், சூரியன் புதன் ஒரே நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவதால், புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது.
சூரியன் புதன் ஒரே நேரத்தில் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும்போது, ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். மேலும், குடும்பத்திலும், பணியிடத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை அதிரிக்கலாம். இந்த ராஜயோகம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக ஜோதிட ரீதியாக பார்க்கப்படுகிறது.
புதாதித்ய ராஜயோகத்தால் மேஷம், சிம்மம், கடகம் ஆகிய ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த மூன்று ராசிகளுக்கும் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். அதே நேரத்தில், உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் செல்வத்தை கொடுக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
மேஷம் - புதாதித்ய ராஜயோகத்தல் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். புதாதித்ய ராஜயோகம் மேஷ ராசியிலேயே நிகழ்வதால் உங்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியத்தை அதிகரிக்கும். வேலையில் சிறந்து விளங்குவிர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு புதாத்திய ராஜயோகத்தால் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் உயரும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்கு பிறகு தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு பொற்காலமாக இருக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் - புதாதித்ய ராஜயோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் உதவி உங்களுக்கு இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவிர்கள். புதிய வேலைக்கான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்கு பிறகு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்
