  • ஏப்ரல் 30 முதல் புதாதித்ய யோகம்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது?

மேஷ ராசியில் புதாதித்ய யோகம்: வேலை, தொழில், வியாபாரத்தில் யாருக்கெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கப் போகிறது? அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் ராசிகள் எவை? முழு விவரம்!

 
ஏப்ரல் 30 அன்று காலை புதன் பகவான் தனது நிலையான மீன ராசியில் இருந்து விடுபட்டு, செவ்வாயின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட மேஷ ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.  

மேஷ ராசியில் ஏற்கனவே சூரிய பகவான் உச்சம் பெற்று அமர்ந்துள்ளார். தற்போது புதனும் அதே ராசிக்கு செல்வதால், சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை ஏற்பட்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படும் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது.  

புதாதித்ய யோகம் அறிவாற்றலையும், தகவல் தொடர்பு திறனையும் வலுப்படுத்தும். இதனால் மக்களின் முடிவெடுக்கும் திறன், தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் ஆகியவை இந்த காலகட்டத்தில் அபரிமிதமாக அதிகரிக்கும்.   

மே 29 வரை இந்த யோகத்தின் நேர்மறையான தாக்கம் நீடிக்கும். இதன் விளைவாக பணியிலிருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்; வியாபாரிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி பெரும் லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்பு உருவாகும்.   

இந்த கிரக பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக மேஷம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பண மழையையும் வெற்றிகளையும் தேடி தரும் பொற்காலமாக இது அமையும்.   

நிதி மற்றும் தொழில் ரீதியாக மிக பெரிய நன்மைகள் நடந்தாலும், ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அல்லது வைரஸ் தொற்றுகள் வர வாய்ப்புள்ளதால் உணவு பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம். 

