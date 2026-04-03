புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!

மே 7, 2026 அன்று நிகழ உள்ள புதன் பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் பலன் பெறும் 5 ராசிகள் குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

 
புதன் பகவான், வருகிற 2026 மே 7ம் தேதி, சுக்கிரனின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள பரணி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார். நட்பு கிரகங்களான புதன் மற்றும் சுக்கிரனின் இந்த சேர்க்கையால், குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும், தொழில் வளர்ச்சியும், எதிர்பாராத பண வரவும் கிடைக்கபோகிறது.  

பரணி நட்சத்திரம் மேஷ ராசிக்குள்ளேயே வருவதால், இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கையும் ஆளுமை திறனும் பலமடங்கு உயரும். வேலையிடத்தில் உங்களின் துல்லியமான முடிவெடுக்கும் திறன் அனைவராலும் பாராட்டப்படும்.   

மிதுன ராசியின் அதிபதியே புதன்தான் என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ராஜயோகமாக அமையும். பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த பணப் பிரச்சனைகள் சுமுகமாக முடிவுக்கு வரும்.   

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் முழுமையான அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். நீண்டகாலமாக இருந்த பூர்வீக சொத்து சிக்கல்கள் தீர்ந்து, குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் கைகூடும். முதலீடுகளில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதுடன், வெளிநாடு சென்று உயர்கல்வி பயில நினைக்கும் மாணவர்களுக்கு சாதகமான நல்ல செய்திகள் தேடி வரும்.  

பரணி நட்சத்திரத்தின் அதிபதியான சுக்கிரன்தான் துலாம் ராசிக்கும் அதிபதி என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும். மேலும் கலை, எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் துறையில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்வார்கள்.  

தனுசு ராசிக்காரர்களின் வேலை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஆக்கபூர்வமான மாற்றங்கள் நிகழும். புதிய வேலை அல்லது தொழில் மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு மிக சிறந்த வாய்ப்புகள் அமையும். 

ஏப்ரல் 3 - இன்று தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு பட்டியல் இதோ..