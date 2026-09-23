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புதன் பெயர்ச்சி: செப்.26 முதல் 6 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 23, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:46 PM IST

Mercury Transit Effects: இன்னும் 3 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் 6 ராசிகளின் வாழ்வில் ராஜயோகம் ஆரம்பம் ஆகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Budhan Peyarchi Palangal: செப்டம்பர் 26, 2026 அன்று, 'கிரகங்களின் இளவரசன்' என்று அழைக்கப்படும் புதன் கிரகம் துலாம் ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆவார். ஜோதிடத்தில், இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இது அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், ஐந்து குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு இக்காலம் ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதமாக அமையும்.

Budhan Peyarchi Palangal1/8

துலாமில் புதன் பெயர்ச்சி

துலாம் ராசியில் நடக்கவுள்ள புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இது ஒரு பொற்காலத்தை உருவாக்கிக்கொடுக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Gemini2/8

மிதுனம்

புதன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாய் இருக்கும். புதிய வேலை மற்றும் விரும்பிய பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வணிக நடவடிக்கைகள் அல்லது சந்தையில் நீண்ட காலமாக முடங்கியிருந்த பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

Virgo3/8

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்கள் புதன் பெயர்ச்சியால் லாபகரமான பலன்களை அனுபவிப்பார்கள். இவர்களது நிதி நிலையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். உங்கள் அறிவுத்திறன் மற்றும் தர்க்கரீதியான ஆற்றல் ஆகியவை சமூகம் மற்றும் பணியிடத்தில் உங்கள் மதிப்பையும் மரியாதையையும் உயர்த்தும்.

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துலாம்

துலாம் ராசியில்தான் புதன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இந்த காலத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்களின் ஆளுமை மற்றும் தன்னம்பிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கும். கூட்டாண்மை வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கணிசமான நிதி ஆதாயங்களை எதிர்பார்க்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.

Capricorn5/8

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொழில் முயற்சி, ஸ்டார்ட்அப் அல்லது திட்டத்தைத் தொடங்க இது மிகவும் சாதகமான மற்றும் பலனளிக்கும் காலமாகும். நிதி நிலை மேம்படும்.

Aquarius6/8

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் பெயர்ச்சி நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவரும். வெளிநாட்டுப் பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மன அமைதி கிடைக்கும். சட்ட விவகாரங்கள் அல்லது நீதிமன்ற வழக்குகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

Pisces7/8

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் பெயர்ச்சி வாழ்வில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டு வரும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலத்தில் உடல்நலம் மேம்படும். நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.

Disclaimer8/8

பொறுப்புத் துறப்பு

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

TAGS:
Mercury transit
budh

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