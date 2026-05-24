Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி.. மே 29 முதல் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! வெற்றி, பணம் குவியும்

மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி.. மே 29 முதல் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! வெற்றி, பணம் குவியும்

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: May 24, 2026, 01:55 PM IST

Mercury Transit In Gemini 2026: புதன் தனது சொந்த ராசியான மிதுன ராசிக்குள் நுழைகிறார். இதனால் மிதுனம், கன்னி மற்றும் துலாம் ஆகிய 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெறுகிறார்கள். 

 

1/6

Budhan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி புதன் பகவான் அறிவு, புத்தி கூர்மை, பேச்சுத்திறன் மற்றும் வியாபாரத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். இப்படிப்பட்ட புதன் பகவான், வரும் 2026 மே மாத இறுதியில் தனது ராசியை மாற்றவிருக்கிறார். அதாவது, மே 29, 2026 அன்று புதன் ரிஷப ராசியிலிருந்து வெளியேறி, தனது சொந்த ராசியான மிதுன ராசிக்குள் நுழைகிறார்.

 

2/6

புதன் தனது சொந்த ராசிக்குள் பிரவேசிப்பது மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகவும் சுபமானதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் முழுமையான சாதகமான பலன்களையே தருவார். இந்த புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்பட்டாலும், குறிப்பாக 3 ராசிகளுக்கு தொழில், நிதி நிலைமை மற்றும் அந்தஸ்தில் மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது. 

3/6

மிதுனம்(Gemini): புதன் உங்கள் ராசியின் அதிபதி ஆவார். இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் புதன் உங்கள் ராசியின் முதல் வீட்டிற்கு (லக்ன வீட்டிற்கு) வருகிறார். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் சிந்திக்கும் திறனும், புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலும் மிக கூர்மையாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் எந்தவொரு முடிவும் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தைத் தேடித்தரும். பணியிடத்திலோ அல்லது வணிக ரீதியான கூட்டங்களிலோ உங்களது பேச்சால் மற்றவர்களை எளிதில் கவர்ந்து விடுவீர்கள்.

 

4/6

கன்னி (Virgo): வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களது கடின உழைப்பிற்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக நல்ல வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சிறந்த வேலை வாய்ப்பு அமையக்கூடும். மேலும், இந்த நேரத்தில் உங்களது தந்தை மூலமாகவோ அல்லது பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலமாகவோ பெரிய அளவில் பண வரவு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

 

5/6

துலாம் (Libra): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்த பெயர்ச்சி 9 ம் வீடான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. அரசு ரீதியான தடைகள் அல்லது பணப் பற்றாக்குறை காரணமாக நீண்ட நாட்களாக முடங்கி கிடந்த வேலைகள் இப்போது வெற்றிகரமாக முடிவுக்கு வரும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு இருப்பதால், திடீர் பண வரவு உண்டாகும். லாட்டரி, பங்குச் சந்தை அல்லது பழைய முதலீடுகள் மூலமாக நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

 

6/6

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

Tags:
Budhan Peyarchi 2026
Mercury Transit in Gemini
Zodiac Signs
Astro
budhan peyarchi palangal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இனி எப்போதும் கூட்டணி சேர்க்க கூடாது! உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆவேசம்!

இனி எப்போதும் கூட்டணி சேர்க்க கூடாது! உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆவேசம்!

Udhayanidhi Stalin28 min ago
2

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி : கடன், இஎம்ஐ எல்லாம் உயரப்போகுது - முக்கிய அப்டேட்

Indian rupee fall35 min ago
3

இடி, மின்னலுடன் கொட்டும் மழை.. சென்னைக்கு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

Tamil Nadu weather38 min ago
4

கால்நடை பதிவு, ரேபிஸ் நோய் தடுப்பு முகாம் தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu government1 hr ago
5

தமிழகத்தில் நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

Shutdown1 hr ago