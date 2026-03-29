புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: யாருக்கு பதவி உயர்வு, யாருக்கு பணவரவு?

எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம்.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கப் போகும் அடித்த அதிர்ஷ்டம்! உங்கள் ராசி இதுல இருக்கா? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, கல்வி, வியாபாரம் மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கு அதிபதியாக விளங்கும் புதன் பகவான், வருகிற ஏப்ரல் 11 அன்று கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார்.
ஏற்கனவே கடந்த மார்ச் 21ம் தேதி வக்ர நிவர்த்தி அடைந்த புதன், தற்போது ஏப்ரல் 11ல் மீன ராசிக்கு செல்வதால் ரிஷபம், கடகம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 4 ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமும் பணவரவும் கிடைக்கப் போகிறது.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக வராமல் இழுபறியில் இருந்த அல்லது மற்றவர்களிடம் சிக்கியிருந்த பணம் தற்போது தடையில்லாமல் வந்து சேரும்; பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவு கிடைத்து வேலைப்பளு குறையும்.
கடக ராசிக்காரர்கள் செய்ய நினைத்து தடைப்பட்ட வேலைகள் அனைத்தும் இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்; வெளிநாடு சென்று கல்வி பயில நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலகட்டமாக அமையும்.
கும்ப ராசியினருக்கு புதன் பெயர்ச்சியின் காரணமாக திடீர் பணவரவு கிடைப்பதோடு, குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் விலகி நிம்மதி பிறக்கும்; தொழிலில் எதிர்பாராத பெரும் லாபமும், புதிய வாய்ப்புகளும் தேடி வரும்.
புதன் நேரடியாக மீன ராசிக்குள் நுழைவதால், இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை பலமடங்கு உயரும்; அலுவலகத்தில் சம்பள உயர்வு மற்றும் புதிய பதவிகள் கிடைப்பதுடன், வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழும்.