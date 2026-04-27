புதன் பெயர்ச்சியால் நெருக்கடி: எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள் எவை?

திடீர் பணக்கஷ்டம், வீண்பழி.. ஏப்ரல் புதன் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பாதிப்பு? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

 
இந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற உள்ள புதன் பெயர்ச்சியானது சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சவால்களையும், எதிர்பாராத சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் கணிக்கிறது.   

புதன் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை செய்யும் இடத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புள்ளது. மேலும், குடும்பத்தினர் மற்றும் வாழ்க்கை துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம் என்பதால் நிதானம் தேவை.  

தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் மந்த நிலையையும், பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடன் தேவையற்ற விவாதங்களையும் சந்திக்க நேரிடும். முதலீடுகள் செய்வதிலும், ஆரோக்கியத்திலும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.  

மகர ராசியினருக்கு பதவி உயர்வு கிடைப்பது போல் தோன்றி கைநழுவி போகலாம். கோபத்தினால் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் விரிசல் ஏற்படவும், பணப் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.  

மேஷ ராசிக்காரர்கள் வீண்பழிகளை சந்திக்க நேரிடும். அரசியல் அல்லது பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக அலைச்சலையும் மன உளைச்சலையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.  

பொதுவாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் அனைவரும் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் பலமுறை சிந்தித்து எடுப்பது இழப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.

