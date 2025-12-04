2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ

Budhan Peyarchi Palangal: இன்னும் 2 நாட்களில் புதன் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் யாருக்கு அதிக ஆதாயம்? முழு ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Mercury Transit: புதன் புத்திக்கூர்மை, ஞானம், அறிவு மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். டிசம்பர் 2025 மாதத்தில், புதன் கிரகம் ஐந்து முறை தனது நிலையை மாற்றுவார். டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை நடக்கவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிந்தனை மற்றும் முடிவெடுக்கும் விஷயத்தில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். கல்வி மற்றும் பயிற்சியில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. பிறருடனான பழக்கம் மற்றும் உறவில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். முதலீடுகளில் எச்சரிக்கை தேவை.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் பெயர்ச்சி அறிவுசார் திறன்கள் மற்றும் நிதி திட்டமிடலுக்கு பயனளிக்கும். புதிய வணிக முயற்சிகள் மூலம் பண ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். ஆரோக்கியம் சாதாரணமாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவுடன், பணிகள் எளிதாக முடிக்கப்படும்.
மிதுனம்: புதன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் ஆற்றலை அதிகரிக்கும். பேச்சாற்றல் மற்றும் எழுத்தாற்றலால் நன்மை உண்டாகும். முதலீடுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் குறித்து முடிவுகளை எடுக்கும் போது கவனம் தேவை. மனதில் உற்சாகமும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் பெயர்ச்சி சமமான மன சமநிலை மற்றும் சிந்தனைக்கு பயனளிக்கும். திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். அலுவலக பணிகளில் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, புதனின் செல்வாக்கு வேலை மற்றும் வணிகத்தில் சாதகமாக இருக்கும். புதிய திட்டங்கள் மற்றும் பிராஜெக்டுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மேலும் மன உறுதியும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் ஏற்றம் இருக்கும். விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி கல்வி, பயிற்சி மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றில் வெற்றியைத் தரும். முதலீட்டுத் திட்டங்கள் லாபகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, இது எச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய நேரம். புதன் பெயர்ச்சி நிதி ஆதாயத்தையும் வேலையில் வெற்றியையும் தரும். தொடர்பு மற்றும் சமூக தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஆரோக்கியம் சாதாரணமாகவே இருக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் எளிதில் தீர்க்கப்படும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி அதிக நன்மை பயக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும். மன ஆற்றல் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் பெயர்ச்சு நிதி ஆதாயங்களையும் வேலையில் வெற்றியையும் தரும். கல்வி, வணிகம் மற்றும் முதலீடுகளுக்கு இது நல்ல நேரமாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, வேலைகள், வணிகம் மற்றும் கல்வியில் புதனின் செல்வாக்கு நன்மை பயக்கும். புதன் பெயர்ச்சி சமூக நடவடிக்கைகளில் நன்மைகளைத் தரும். முதலீடுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் குறித்து சிந்தித்து முடிவெடுப்பஹு நல்லது. மன சமநிலை மற்றும் ஆற்றல் அப்படியே இருக்கும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி அறிவுசார் திறன்கள் மற்றும் திட்டமிடல் அடிப்படையில் நன்மை பயக்கும். நிதித் திட்டங்கள் மேம்படும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, தகவல் தொடர்பு, கல்வி மற்றும் வணிகத்தில் புதனின் செல்வாக்கு சாதகமாக இருக்கும். புதனின் பெயர்ச்சி முதலீடுகளில் புதிய வாய்ப்புகளையும் நன்மைகளையும் தரும். மன அமைதி மற்றும் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். பழைய சச்சரவுகள் தீர்க்கப்படும். நிதி மற்றும் சமூக நிலை மேம்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.