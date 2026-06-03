/திருவாதிரையில் புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், ஆசைகள் நிறைவேறும்

Budhan Peyarchi Palangal: ஜூன் 2, காலை 6:14 மணிக்கு, புதன், ராகுவின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால் 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budhan Nakshatra Peyarchi: புதன் கிரகங்களின் இளவரசராக பார்க்கப்படுகிறார். அவர் புத்திசாலித்தனம், முடிவெடுக்கும் திறன், அறிவாற்றல், வியாபாரம், வணிக சாதுர்யம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. கிரகங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்போது, அவை அனைத்து கிரகங்களிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
அனைத்து ஒன்பது கிரகங்களிலும், புதன் ஒரு முக்கிய இடத்தில் உள்ளது. இது முதன்மையாக ஒருவரின் அறிவுத்திறன், பேச்சுத்திறன், தர்க்கரீதியான சிந்தனை, தகவல் தொடர்புத் திறன்கள் மற்றும் வணிக நுணுக்கங்களைக் குறிக்கிறது. புதன் தனது ராசியையோ, நட்சத்திரத்தையோ மாற்றும்போதெல்லாம், மனிதர்களின் வாழ்க்கையின் இந்த குறிப்பிட்ட அம்சங்களே முதலில் பாதிக்கப்படுகின்றன.
ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, நேற்று, (ஜூன் 2, 2026) காலை 6:14 மணிக்கு, புதன் கிரகம், ராகுவின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். அவர் ஜூன் 11, 2026 வரை அங்கேயே இருப்பார்.
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இது அதிகப்படியான நன்மைகளை அள்ளித்தரும். இந்த 10 நாட்களும், 5 ராசிக்காரர்கள் ஒரு சாதகமான காலகட்டத்தை அனுபவிக்கப் போகிறார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
விவேகத்துடனும், ஆழ்ந்த சிந்தனையுடனும் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் செயல்கள் உங்களுக்குப் பெரும் நன்மைகளை ஈட்டித் தரும். புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். மேலும், உங்கள் உறவுமுறைகள் மேம்படவுள்ளன. கூடுதலாக, உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
புதன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். அலுவலகப் பணிச்சுமை காரணமாக உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நேரம் செலவிட முடியாமல் நீங்கள் இருந்திருந்தால், இப்போது அவர்களின் மனக்குறைகளைத் தீர்த்து, சூழ்நிலையைச் சீர்செய்ய உங்களால் இயலும். மேலும், உங்கள் கூட்டாண்மைகளில் (partnerships) எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவதன் மூலம், நிதி இழப்புகளை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். வணிகம் தொடர்ந்து விரிவடைந்து வளரக்கூடிய நிலையில் உள்ளது. குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஊதியம் பெறும் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இது நல்ல காலம். உங்கள் பணித்திறனைக் கண்டு உங்கள் மேலதிகாரிகள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். இது உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வழிவகுக்கலாம். கூடுதலாக, நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்குப் பணிமாறுதல் (transfer) கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தங்கள் பிள்ளைகள் மீண்டும் நல்வழிக்குத் திரும்புவதைக் கண்டு பெற்றோர்கள் தங்கள் கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு நிம்மதி அடைவார்கள்.
புதன் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அளிக்கும். உங்கள் வருமானத்தில் ஏற்படும் திடீர் உயர்வு, உங்கள் கடன்களைச் சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்த உங்களுக்கு உதவும். மேலும், மறைமுக எதிரிகளை நீங்கள் எதிர்கொண்டு முறியடிப்பீர்கள். இதன் மூலம், ஒரு பெரும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வதிலிருந்து உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கொள்வீர்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட உறவுகளை மேம்படுத்துவதில் உங்கள் முயற்சிகளைச் செலுத்தவும் உங்களால் இயலும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். தொழில் செய்வோர் தங்கள் எதிரிகளைத் தோற்கடிப்பதில் வெற்றி பெறுவார்கள். மேலும் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான உத்திகளை வகுத்துச் செயல்படுவார்கள். தற்போது பணியில் இருப்பவர்கள், தங்கள் வேலையில் எவ்விதத் தவறுகளும் செய்யாமல், தங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளைச் சரியான நேரத்தில் நிறைவு செய்வார்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.