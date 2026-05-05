புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வும், பண வரவும் தேடி வரும்!

புதன் பெயர்ச்சி: அடுத்த சில நாட்களுக்கு பண மழையில் நனைய போகும் 3 ராசிகள் எவை தெரியுமா? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
புத்தி கூர்மைக்கும் அறிவாற்றலுக்கும் காரணமான புதன் பகவான், செவ்வாயின் ஆதிக்கமுள்ள மேஷ ராசியில் தற்போது சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மிகவும் வேகமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் செயல்பட்டு குபேர யோகத்தைப் பெறுவார்கள்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் 10ம் வீடான கர்ம ஸ்தானத்தில் அமர்ந்துள்ளதால், அவர்களின் நிர்வாக திறன் பலமடங்கு அதிகரிக்கும். உழைப்புக்கு ஏற்ற பதவி உயர்வும், சம்பள உயர்வும் கிடைப்பது உறுதி.
கடக ராசியினர் தொழிலில் புதிய முதலீடுகளை பெற்று சமூகத்தில் நல்ல மரியாதையையும் அந்தஸ்தையும் பெறுவார்கள்; இந்த நற்பலன்கள் தொடர பச்சைப்பயறு தானம் செய்வது சிறந்தது.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு 9ம் வீட்டில் புதன் சஞ்சரிப்பதால், புதிய வேலைவாய்ப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபமும், நீண்ட காலமாக இழுபறியிலிருந்த பூர்வீக சொத்துகளும் கைக்கு வந்து சேரும்.
சிம்ம ராசியினருக்கு வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறுவதோடு, உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்; புதன்கிழமைகளில் பசுவுக்குப் பச்சைப்புல் கொடுப்பது மேலும் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கும்.
மகர ராசியினருக்கு 4ம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் புதன் இருப்பதால், நீண்ட நாள் மன உளைச்சல் நீங்கி முழுமையான நிம்மதி கிடைக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும், மேலும் புதன்கிழமையில் ஹயக்ரீவரை வழிபடுவது இந்த நற்பலன்களை தக்கவைக்கும்.