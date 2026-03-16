புதன் பெயர்ச்சியால் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் உச்சம் தொடப்போகும் 3 ராசிகள்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, புதன் பகவான், மார்ச் 25 அன்று தனது வக்ர நிலையில் இருந்து மாறி நேரடி இயக்கத்தை தொடங்க உள்ளார். இந்த வக்ர நிவர்த்தியால் தொழில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் உச்சகட்ட வெற்றியை அடைய போகும் 3 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
புதன் பகவானின் இந்த வக்ர நிவர்த்தி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை வாரி வழங்க போகிறது.
இதுவரை உங்களது தொழிலில் இருந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும். உங்களின் சிந்தனைகளில் தெளிவு பிறந்து, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
மிதுன ராசியின் அதிபதியே புதன் தான் என்பதால், இந்த வக்ர நிவர்த்தி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல அமோகமான பலன்களை தரும். தடைப்பட்ட காரியங்களை மன தெளிவுடன் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள்.
மார்ச் 25க்கு பிறகு நீங்கள் புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கான பல பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வெளிநாடுகளில் உள்ள உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் மூலமாக உங்களின் தொழிலுக்கு பெரிய அளவிலான நிதியுதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
புதனால் ஆளப்படும் மற்றொரு ராசியான கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த புதன் வக்ர நிவர்த்தி தொழிலில் பல புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொடுக்கும். உங்களுக்கு பல வழிகளிலும் பண வரவு தாராளமாக வந்து சேரும்.
வியாபாரிகளுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கும். குறிப்பாக, நீங்கள் முன்பு செய்த முதலீடுகளில் இருந்து இருமடங்கு லாபம் வருவதற்கான யோகம் உள்ளது.