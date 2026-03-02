iQOO Z10 Lite 5G: பிளிப்கார்ட்டில் அற்புதமான சலுகை.. iQOO Z10 Lite-ல் எதிர்பாராத தள்ளுபடி!

iQOO Z10 Lite 5G Price: iQOO Z10 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன் பிளிப்கார்ட்டில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒரு சிறப்பு கூப்பன் கிடைக்கிறது. இதைப் பயன்படுத்தி வாங்குபவர்களுக்கு சிறப்பு தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
iQOO Z10 Lite 5G Price Cut: ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மிகக் குறைந்த விலையில் நல்ல மொபைலை வாங்க விரும்புவோருக்கு, பிளிப்கார்ட் அற்புதமான சலுகைகளை வழங்குகிறது. குறிப்பாக, iQOO Z10 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனில் பிளிப்கார்ட் அற்புதமான சலுகைகளை வழங்கியுள்ளது.
iQOO Z10 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனை குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு.. ஏனெனில் இந்த போன் சந்தையில் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது. இதில் பல அற்புதமான அம்சங்கள் உள்ளன. இந்த மொபைல் 90Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 1000 nits பிரகாச ஆதரவுடன் 6.74-இன்ச் HD+ LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த MediaTek Dimensity 6300 5G (6nm) செயலி உள்ளது. மேலும், இது சந்தையில் மொத்தம் மூன்று சேமிப்பு விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது. இப்போது, இந்த மொபைலின் பின்புறத்தில் 50 MP கேமராவுடன் சிறந்த Sony மெயின் லென்ஸுடன் கிடைக்கிறது. கூடுதலாக, 2 MP கேமராவையும் கொண்டுள்ளது.
இது முன்பக்கத்தில் 5 MP செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் நிறுவனம் மிகப்பெரிய 6000 mAh பேட்டரியை வழங்குகிறது. இது 15W வேகமான சார்ஜிங் (USB டைப்-சி) ஆதரவையும் கொண்டுள்ளது. இது மிகவும் தனித்துவமான Android 15 அடிப்படையிலான Funtouch OS 15 இயக்க முறைமையில் இயங்குகிறது.
டைட்டானியம் ப்ளூ வேரியண்ட் ஒரு அற்புதமான வடிவியல் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அதற்கு ஒரு பிரீமியம் தோற்றத்தை அளிக்கிறது. மேலும், இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த IP64 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது..
இந்த மொபைலின் அடிப்படை மாறுபாடு தற்போது சந்தையில் ரூ.13,999 விலையில் கிடைக்கிறது. இப்போது இதை வாங்குபவர்கள் 11 சதவீத தள்ளுபடியுடன் வெறும் ரூ.12,438க்கு வாங்கலாம். கூடுதலாக, வங்கி சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக, பாங்க் ஆஃப் பரோடா கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்துபவர்களுக்கு ரூ.1000 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதேபோல், ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.500 சிறப்பு கூப்பனும் கிடைக்கும்.