உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற பெஸ்ட் 1.5 Ton இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் இவைதான்

Best 1.5 Ton Inverter Window AC Under 40000 Rupee in India 2026: ஏசி வாங்கும் போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடை அல்லது ஆன்லைன் தளங்களில் இருக்கும் கூடுதல் வங்கி சலுகைகள் (Bank Offers) மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் (Exchange) சலுகைகளைத் தவறாமல் பயன்படுத்துங்கள்.
Voltas 185V Vertis Elite A 1.5 Ton 5-Star Inverter Window AC இந்த ஏசியின் விலை ₹33,980 ஆகும், மேலும் இது நடுத்தர அளவிலான அறைகளுக்கு (150–180 சதுர அடி) மிகவும் ஏற்றது. இதன் 5-நட்சத்திர மதிப்பீட்டின் காரணமாக, இது குறைந்த மின்சாரத்தையே பயன்படுத்துகிறது. இதில் உள்ள காப்பர் காயில்கள், வேகமான மற்றும் திறமையான குளிரூட்டலை உறுதி செய்கின்றன. இதில் உள்ள 2-இன்-1 அட்ஜஸ்டபிள் மோட், உங்கள் தேவைக்கேற்ப குளிரூட்டும் அளவை சரிசெய்ய அனுமதிக்கிறது; மேலும், தூசி மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு ஃபில்டர்கள் காற்றைச் சுத்தமாக வைத்திருக்கின்றன, அதே சமயம் ஸ்லீப் மோட் மற்றும் மெமரி ரீஸ்டார்ட் போன்ற அம்சங்கள் இதை இன்னும் வசதியானதாக ஆக்குகின்றன.
Carrier 1.5 Ton 5-Star Inverter Window AC இந்த ஏசி ₹34,990 விலையில் கிடைக்கிறது; இதன் சிறப்பான குளிரூட்டும் திறனுக்காக இது பெரிதும் புகழ்பெற்றது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள Copper Condenser, சாதனத்தின் செயல்திறனை மேலும் மேம்படுத்துகிறது. இதன் 'Turbo Mode' அறையை மிக விரைவாகக் குளிரூட்ட உதவுகிறது; அதேவேளையில், 'Energy Saver Mode' மின்சாரத்தைச் சேமிக்கத் துணைபுரிகிறது. குறிப்பாக மழைக்காலங்களில், அறையின் ஈரப்பதத்தைக் குறைக்கும் 'Dry Function' வசதியும் இதில் உள்ளது. 'Auto Timer' மற்றும் 'Dust Filter' போன்ற அம்சங்கள், அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு இதனை மிகவும் பயனுள்ளதாக்குகின்றன.
Blue Star 1.5 Ton 5-Star Inverter Window AC இந்த ஏசியின் விலை சுமார் ₹34,990 ஆகும், மேலும் இது சிறந்த குளிரூட்டும் செயல்திறனை வழங்குகிறது. இதில் காப்பர் கண்டன்சருடன், அரிப்பிலிருந்து பாதுகாத்து சாதனத்தின் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்கும் ஹைட்ரோஃபிலிக் ப்ளூ ஃபின்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. டர்போ கூல் அம்சம் விரைவான குளிரூட்டலை உறுதி செய்கிறது, மேலும் இது உங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப அமைப்புகளைச் சரிசெய்ய அனுமதிக்கும் பல ஃபேன் மோடுகளை (ஆட்டோ, ஹை, மீடியம், லோ) வழங்குகிறது. இதில் தூசி வடிகட்டிகள் மற்றும் ஏதேனும் கோளாறுகளைத் தானாகவே கண்டறிந்து அடையாளம் காணும் சுய-கண்டறியும் அம்சமும் அடங்கும்.
Lloyd 1.5 Ton 5-Star Inverter Window AC இது ₹33,000 விலையுள்ள ஒரு 5-நட்சத்திர ஏசி (AC) ஆகும். இது 100% Inner Grooved Copper Tubes மற்றும் 'Blue Fins' அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது; இவை விரைவான மற்றும் மிகவும் திறமையான குளிரூட்டலை உறுதி செய்கின்றன. இந்த ஏசி மிகக் குறைந்த இரைச்சலுடன் இயங்குவதோடு, மிகச்சிறந்த குளிரூட்டும் செயல்திறனையும் வழங்குகிறது. இதில் உள்ள 'Clean Air Filter' காற்றைச் சுத்திகரிக்கிறது; அதேவேளையில், 'Self-Diagnosis' (தானியங்கி கண்டறிதல்) அம்சம் இந்தச் சாதனத்தை பயனர்களுக்கு மிகவும் எளிமையானதாக மாற்றுகிறது.
LG 1.5 Ton 3-Star Dual Inverter Window AC இந்த ஏசியின் விலை ₹34,990 ஆகும்; இருப்பினும், இது 3-நட்சத்திர மதிப்பீட்டைக் கொண்டிருப்பதால், மற்ற 5-நட்சத்திர ஏசிகளை ஒப்பிடும்போது சற்று அதிக மின்சாரத்தை நுகர்கிறது. இது 'Dual Inverter Technology' அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது நிலையான மற்றும் அமைதியான குளிரூட்டலை உறுதி செய்கிறது. இதில் உள்ள '4-in-1 Convertible Cooling' அம்சம், குளிரூட்டும் திறனை உங்கள் தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. '4-Way Air Direction' வசதியின் மூலம், காற்று அறை முழுவதும் சீராகப் பரப்பப்படுகிறது. இதில் உள்ள 'HD Filter' காற்றைச் சுத்திகரிக்கிறது; அதேவேளையில், 'Smart Diagnosis' அம்சம் பழுதுநீக்கும் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளை எளிதாக்குகிறது.
Hitachi 1.5 Ton 5-Star Window Inverter AC இந்த ஏசியின் விலை ₹38,990 ஆகும். இதன் குளிரூட்டும் திறன் (17,060 BTU) மிகச் சிறப்பாக இருப்பதால், அறை மிக விரைவாகக் குளிர்வதை இது உறுதி செய்கிறது. இதில் செப்பு மின்தேக்கி (Copper Condenser) இடம்பெற்றுள்ளதால், இது நீண்டகால உழைப்புத்திறனை வழங்குகிறது. 'தானியங்கி மின்விசிறி வேகம்' (Auto Fan Speed) மற்றும் 'தானியங்கி மறுதொடக்கம்' (Auto Restart) போன்ற அம்சங்களுடன் இது வருகிறது; மேலும், இதில் உள்ள 'பனிக்கட்டி நீக்கும் உணரி' (Defrosting Sensor) மற்றும் 'வடிகட்டிச் சுத்திகரிப்பு காட்டி' (Filter Clean Indicator) ஆகியவை, பராமரிப்பு விஷயத்தில் இதைச் சிறப்பானதாக மாற்றுகின்றன.
Panasonic 1.5 Ton 5-Star Inverter Premium Window AC இதன் விலை ₹38,300 என்றாலும், இது மிகவும் மேம்பட்ட அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஏசி 50°C வரையிலான வெப்பநிலையிலும் திறம்பட குளிர்ச்சியை வழங்குகிறது. இதில் 8-இன்-1 மாற்றக்கூடிய மோட்கள் உள்ளன, இது பல்வேறு பவர் நிலைகளில் இதை இயக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. 4-வழி காற்றோட்டம், அறையின் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் குளிர்ச்சி சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது. PM0.1 ஃபில்டர் மிக நுண்ணிய துகள்களைக் கூட சுத்திகரித்து, காற்றை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றுகிறது. இது ஈக்கோ மோட் மற்றும் பவர்ஃபுல் மோட் ஆகிய இரண்டு விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது.
Hitachi 1.5 Ton 3-Star Window Fixed Speed AC ₹31,990 விலையில், இந்த ஏசி கிடைக்கக்கூடியவற்றில் மிகவும் மலிவான தேர்வாகும். இது இன்வெர்ட்டர் மாடலை விட ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீடு ஏசி ஆகும்; இதன் விளைவாக, இது சற்றே அதிக மின்சாரத்தை நுகரக்கூடும் என்றாலும், இதன் குளிரூட்டும் செயல்திறன் திருப்திகரமாகவும் நிலையானதாகவும் இருக்கிறது. காப்பர் கண்டன்சர் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால், ஆட்டோ ஃபேன் ஸ்பீடு மற்றும் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் போன்ற அம்சங்கள் இதை மிகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக ஆக்குகின்றன, அதே நேரத்தில் டிஃப்ராஸ்டிங் சென்சார் மற்றும் ஃபில்டர் கிளீன் இண்டிகேட்டர் ஆகியவை பராமரிப்பிற்கு உதவுகின்றன.