Gold Price: இந்தியாவைவிட இந்த நாட்டில் தங்கம் விலை இவ்வளவு கம்மியா?

இந்தியர்களை பொறுத்தவரை தங்கம் வாங்குவது என்பது ஒரு முதலீடு மட்டுமல்ல, அது ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான விஷயமும்கூட. தற்போது இந்தியாவை விடதுபாயில் தங்கம் மிகவும் மலிவான விலையில் கிடைத்து வருகிறது.
உலகளவில் முக்கிய தங்க வர்த்தக மையமாக விளங்கும் துபாயில், தற்போது லண்டன் மற்றும் இந்திய சந்தைகளை விட தங்கத்தின் விலை மிகவும் குறைவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது .
மத்திய கிழக்கு நாடுகள், குறிப்பாக ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக விமான போக்குவரத்து பெரிதும் முடங்கியுள்ளது . இதனால் துபாயில் தங்கத்தின் விநியோகம் அதிகரித்துள்ள அதே வேளையில், வாங்குபவர்களின் தேவை குறைந்துள்ளதே இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும்.
வர்த்தகம் மந்தமாக நடைபெற்று வருவதால், லண்டன் சந்தையை விட துபாயில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் சுமார் 10 முதல் 30 அமெரிக்க டாலர்கள் வரை தள்ளுபடி விலையில் கிடைப்பதாக துபாய் தங்க வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் .
துபாயில் விலை குறைவு என்பதால் பலரும் அங்கு நகைகளை வாங்கி வருகின்றனர். இந்திய புதிய சுங்கத்துறை விதிகளின்படி, வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் ஆண் பயணிகள் 20 கிராம் வரையிலும், பெண் பயணிகள் 40 கிராம் வரையிலும் எவ்வித சுங்க வரியும் இன்றி தங்க நகைகளை இந்தியாவிற்குள் கொண்டு வர முடியும்.
இந்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ள மேற்கண்ட வரம்பை மீறி அதிக அளவிலான தங்கத்தை கொண்டு வந்தாலோ, அல்லது அதற்கான முறையான ரசீதுகளைக் காண்பிக்க தவறினாலோ அந்த தங்கம் அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு, பயணிகளுக்குக் கடுமையான அபராதமும் விதிக்கப்படும் .
வெளிநாடுகளில் இருந்து தங்கம் வாங்கும் பயணிகள், அன்றைய நிலவரப்படி உள்ள சரியான தங்கம் விலையை சரிபார்ப்பதுடன், நகையின் தூய்மை சான்றிதழ் மற்றும் வாங்கியதற்கான அசல் ரசீதுகளை எப்போதும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.