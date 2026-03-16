தங்க நகைகளா அல்லது டிஜிட்டல் தங்கமா? எது அதிக லாபம் தரும்?

Gold Investment : தங்க நகைகளா அல்லது டிஜிட்டல் தங்கமா? முதலீட்டில் அதிக லாபம் தருவது எது?
நம் நாட்டில் எப்போதுமே தங்கம் என்பது வெறும் அலங்காரப் பொருளாக மட்டும் இருந்ததில்லை. அது ஒரு மிகச்சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீடாகவும் (Gold Investment) பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாகத் திருமணக் காலங்களில் தங்க நகைகளை வாங்குவது ஒரு பாரம்பரியமாகவே இருந்து வருகிறது. இருப்பினும், கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப ஸ்மார்ட் கோல்ட் என்று அழைக்கப்படும் டிஜிட்டல் தங்கம் மற்றும் இறையாண்மை தங்கப் பத்திரங்கள் மீது தற்போதைய முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இதனைப் பற்றிய ஒரு விரிவான ஒப்பீட்டை இங்கே காண்போம்.
சாதாரணத் தங்க நகைகளை வாங்குவதை விட டிஜிட்டல் முறையில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை மிச்சப்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. நீங்கள் முதலீட்டு நோக்கத்தில் தங்கம் வாங்க விரும்பினால், நகையாக வாங்குவதில் உள்ள மறைமுகக் கட்டணங்கள் உங்கள் லாபத்தை எவ்வாறெல்லாம் குறைக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். இது குறித்தும் இங்கே பார்க்கலாம்
தங்க நகைகளை வாங்கும் போது, நாம் வெறும் தங்கத்தின் விலையை மட்டும் கொடுப்பதில்லை. அதனுடன் பல கூடுதல் கட்டணங்களைச் சுமக்க வேண்டியுள்ளது. உதாரணமாக, 102 கிராம் எடையுள்ள தங்க நகைகளை வாங்குவதாகக் கொள்வோம். தற்போதைய சந்தை நிலவரப்படி, அந்தத் தங்கத்தின் அசல் மதிப்பு சுமார் 16,72,090 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொண்டால், இதுவே இறுதி விலை கிடையாது.
நகையை உருவாக்குவதற்கான செய்கூலி என்பது ஒரு பெரிய செலவாகும். சுமார் 15 சதவீதம் செய்கூலி என்று கணக்கிட்டால், 2,50,814 ரூபாய் கூடுதல் சுமையாக மாறுகிறது. இது தவிர, நகையின் வடிவமைப்பில் ஏற்படும் சேதாரம் சுமார் 5 சதவீதம் எனக் கணக்கிட்டாலும், 83,604 ரூபாய் கூடுதலாகச் செலவாகும். இவற்றுடன் அரசின் 3 சதவீத ஜிஎஸ்டி கட்டணமான 50,163 ரூபாயும் சேர்கிறது.
இறுதியில், நீங்கள் வாங்கும் 102 கிராம் தங்க நகையின் மொத்த செலவு சுமார் 20,56,671 ரூபாயாக உயர்கிறது. அதாவது, சுமார் 20.5 லட்ச ரூபாயைச் செலவு செய்து உங்கள் கைக்குக் கிடைக்கும் தங்கத்தின் மதிப்பு வெறும் 16.7 லட்ச ரூபாய் மட்டுமே. இடையில் செலவாகும் அந்த 3.8 லட்ச ரூபாய் என்பது கட்டணங்கள் மற்றும் வரிகளுக்காக மட்டுமே செலவிடப்படுகிறது, இதனை நகையை மீண்டும் விற்கும் போது உங்களால் பெற முடியாது.
இதற்கு மாற்றாக, உங்கள் நோக்கம் முதலீடு மட்டுமே என்றால் கோல்டு பாண்டு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். நீங்கள் வைத்திருக்கும் அதே 20 லட்சம் ரூபாயைப் பத்திரங்களாக முதலீடு செய்தால், அங்கு செய்கூலி என்ற ஒன்றே கிடையாது. இதனால் நகையாக வாங்கும் போது ஏற்படும் அந்த 3.8 லட்ச ரூபாய் இழப்பு இங்கு முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட் முதலீட்டில் மற்றொரு பெரிய லாபம் என்னவென்றால், உங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 2.5 சதவீதம் நிலையான வட்டி வழங்கப்படுகிறது. நகைகளாகத் தங்கம் வாங்கும் போது அந்தத் தங்கம் அப்படியேதான் இருக்கும், ஆனால் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யும் போது தங்கத்தின் விலை உயர்வதுடன், இந்த வட்டித் தொகையும் ஒரு கூடுதல் வருமானமாக உங்களுக்குக் கிடைக்கிறது.
வரிச் சலுகையைப் பொறுத்தவரை, தங்கப் பத்திரங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பெரும் நன்மையைத் தருகின்றன. 8 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலத்திற்குப் பிறகு உங்கள் முதலீட்டைத் திரும்பப் பெறும்போது, அதற்கு மூலதன ஆதாய வரி எதுவும் கிடையாது. இது முழுக்க முழுக்க வரி இல்லாத லாபத்தை உங்களுக்கு உறுதி செய்கிறது, இது நகைகளுக்குப் பொருந்தாது.
பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை, தங்க நகைகளை வீட்டில் அல்லது வங்கி லாக்கரில் வைப்பது திருட்டுப் பயம் மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகளை ஏற்படுத்தும். ஆனால், டிஜிட்டல் தங்கப் பத்திரங்கள் மின்னணு முறையில் இருப்பதால், திருடு போகும் என்ற அச்சமோ அல்லது தங்கத்தின் தூய்மை குறித்த கவலையோ உங்களுக்குத் தேவையில்லை. இது மிகவும் பாதுகாப்பான முதலீட்டு முறையாகும்.
இறுதியாக, தங்கம் வாங்குவது என்பது உங்கள் தேவையைப் பொறுத்தது. ஒருவேளை நீங்கள் திருமணத்திற்காகவோ அல்லது அணிந்து கொள்வதற்காகவோ தங்கம் வாங்குகிறீர்கள் என்றால் நகைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது தவிர்க்க முடியாதது. ஆனால், உங்கள் எதிர்கால நிதித் தேவைக்காகவும், லாபத்திற்காகவும் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், தங்கப் பத்திரங்களே சிறந்த வழியாகும். இம்முறையில் பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதோடு, கூடுதல் வட்டியையும் உங்களால் பெற முடியும்.