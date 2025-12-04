CSK அணிக்கு கேம்ரூன் கிரீன் தேவையில்லாத ஆணி... ஏன் தெரியுமா?

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கேம்ரூன் தேவையில்லை. அது ஏன் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: மினி ஏலத்தில் கேம்ரூன் கிரீன் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போவார் என கூறப்படுகிறது. சிஎஸ்கே நிச்சயம் ஏலம் கேட்கும். ஆனால் அவரை எடுக்க முழு மூச்சாக செயல்படாது என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னணியை விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபி நகரில் நடைபெற இருக்கிறது. 10 அணிகளும் மொத்தம் 77 வீரர்களை எடுக்க வேண்டும், அதில் 31 வெளிநாட்டு வீரர்கள் ஆவர். ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் ரூ.2 கோடி அடிப்படை தொகை பிரிவில் 45 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் ரவி பிஷ்னோய் மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் மட்டுமே ரூ.2 கோடியின் கீழ் பதிவு செய்துள்ளனர். மொத்தம் 14 Capped இந்திய வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் ரூ.64.3 கோடியுடனும், சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடனும் வருகிறது. இந்த அணிகளுக்கு அதிக வீரர்கள் தேவை இருக்கிறது. ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல் மற்றும் மோகித் சர்மா ஆகியோர் ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் சூழலில், கிளென் மேக்ஸ்வெல், பாப் டூ பிளெசிஎஸ் ஆகியோர் இந்த மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்யவில்லை. இதனால், வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டர்கள், இந்திய வீரர்களுக்கு நல்ல டிமாண்ட் எழுந்திருக்கிறது.
அதிலும் குறிப்பாக, கேம்ரூன் கிரீன், லியாம் லிவிங்ஸ்டன், டேவிட் மில்லர், ரவி பிஷ்னோய், வெங்கடேஷ் ஐயர் போன்ற வீரர்களுக்கு நல்ல டிமாண்ட் வந்துள்ளது. அதிலும் கேம்ரூன் கிரீன் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போவார் என்றும் புதிய வரலாற்றை படைப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இதில் சிஎஸ்கேவும், கேகேஆர் அணியும் கேம்ரூன் கிரீனுக்கு சண்டைப்போடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு அணிகளும் ஏலத்தில் மோதினால் நிச்சயம் அவரின் விலை ரூ.30 கோடியை கூட தாண்டலாம். சிஎஸ்கேவை விட கேகேஆர் அணிக்கு கிரீனின் தேவை அதிகம் இருக்கிறது.
மினி ஏலத்தில் கேம்ரூன் கிரீன் ஆல்-ரவுண்டர் செட்டில் முதலில் வரும்பட்சத்தில், சிஎஸ்கே அணி முடிந்த வரை கேம்ரூன் கிரீனின் விலையை ஏற்றிவிட்டு, கேகேஆர் அணி அவரை எடுக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதன்பின், லியம் லிவிங்ஸ்டனை ஓரளவுக்கு நியாயமான தொகையில் எடுக்கலாம். லிவிங்ஸ்டன் வந்தால் கேகேஆர் அணி அவரின் விலையை ஏற்றிவிட நினைக்கும் என்பது வேறு கதை. எதுவாக இருந்தாலும் சிஎஸ்கே லிவிங்ஸ்டனை நியாயமான விலையில் எடுப்பதையே முதல் சாய்ஸாக வைக்க வேண்டும்.
காரணம், லிவிங்ஸ்டன் ஆப் ஸ்பின் மற்றும் லெக் ஸ்பின் என இரண்டு பக்கமும் ஸ்பின் செய்யக்கூடியவர். மிடில் ஆர்டரிலும், பின்வரிசையில் பேட்டிங் செய்யக்கூடியவர். அதிரடி பினிஷர் என பெயர் பெற்றவர். கேம்ரூன் கிரீன் பினிஷர் ரோலில் விளையாடியது குறைவு என்பதால் சிஎஸ்கேவின் தேவை கேம்ரூன் கிரீனை விட லிவிங்ஸ்டனாகவே இருக்கும். அதுவும் தற்போது மேக்ஸ்வெலும் இல்லை.
நேற்று நடந்த ILT20 தொடரில், டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்கு எதிராக அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணி விளையாடியது. இப்போட்டியை அபுதாபி அணி 233 ரன்கள் அடித்து, 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. அந்த அணியில் லிவிங்ஸ்டன் 4வது வீரராக களமிறங்கி 38 பந்துகளில் 8 சிக்ஸர், 2 பவுண்டரி என 82 ரன்களை குவித்து மிரட்டினார். இவர் நேற்று பந்துவீசவில்லை என்றாலும் லிவிங்ஸ்டன் சேப்பாக்கத்தில் சிறப்பாக பந்துவீச வாய்ப்புள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், உர்வில் பட்டேல், ஷிவம் தூபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ் என பேட்டிங் ஆர்டர் செட்டாகிவிட்ட பின் கேம்ரூன் கிரீனை நம்பர் 6இல் களமிறக்குவது பயனளிக்காது. எனவே, சிஎஸ்கேவுக்கு கேம்ரூன் கிரீன் தேவையில்லை.