கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஓய்வூதியம் பெற்றாலும் விண்ணப்பிக்கலாமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பத்தினர் யாரெல்லாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு பலமுறை தெளிவாக கூறிவிட்டது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க தகுயில்லாதவர்கள் என மகளிர் உரிமைத் தொகை விதிமுறைகளிலேயே அரசு தெளிவாக குறிப்பிட்டும் உள்ளது.
இருப்பினும் இதில் பலருக்கும் இன்னும் சந்தேகம் தீர்ந்தபாடில்லை. சிலர், இந்த விதிமுறைகளைப் பற்றி அறியாமல் உரிய தகுதிகள் இருந்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காமல் இருக்கின்றனர், சிலர் ஒரு சிலர் தகுயில்லை என்பதை அறிந்தும் விண்ணப்பித்து தான் பார்க்காலமே என்றும் விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
விண்ணப்ப பரிசீலனையின்போது அரசு கண்டுபிடித்து நிராகரித்தால் நிராகரிக்கட்டும், ஒருவேளை ஓகே ஆனால் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறலாம் என உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அரசு கொண்டு வந்த கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கான விதிமுறை திருத்தம் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் கடைகோடி மக்கள் அறிந்து கொள்ளாமலே இருப்பவர்களும் இருக்கின்றனர்.
அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், அரசிடமிருந்து ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தில் வீட்டில் யாரேனும் ஓய்வூதியம் பெற்றாலும், அந்த ஓய்வூதியம் பெறும் நபரை தவிர்த்து, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக சேருவதற்கான தகுதிகளை உடைய பெண்கள் இருப்பின், அவர்கள் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
அவர்களின் விண்ணப்பம் அரசால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். ஓய்வூதியம் பெறுவதாலேயே தகுதியான பெண்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காது என நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அரசு அந்த விதிமுறையை திருத்தியுள்ளது.
மேலும், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களாக பணியாற்றி ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக ஓய்வூதியம் பெறும் பணியாளர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள தகுதியான பெண்களும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஓய்வூதியம் யார் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்தால் அவர்களின் விண்ணப்பம் மட்டும் கட்டாயம் நிராகரிக்கப்படும்.
ஓய்வூதியம் ஏதும் பெறாத தகுதியான பெண்கள் இருந்தால், அவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பிக்கலாம். எனவே, இதுகுறித்து போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் எடுத்துச் சொல்லவும்.
மாற்றுத் திறனாளிகள், முதுகு தண்டுவட நோய், ஹெச்ஐவி, பார்கின்சன் உள்ளிட்ட வாழ்வியலை முடக்கும் நோய் பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் இந்த திட்டத்தில் விதிவிலக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இன்னும் காலவகாசம் இருப்பதால் உடனடியாக உங்கள் பகுதியில் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலந்து கொண்டு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.