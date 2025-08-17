English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?

Ration Card : ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் பொருள் வாங்கமுடியுமா? என தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் வேலை சம்பந்தமாக வேறு ஊர்களில் வசிப்பவர்கள் ரேஷன் பொருள் வாங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை பார்க்கலாம்.
இந்தியாவிலேயே நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை சரியான அளவில் விநியோகிப்பதில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது.

இதற்காக எடைத்தராசுடன் மின்னணு பில் மிஷின் இணைக்கப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு சரியான அளவில் பொருட்கள் கிடைப்பதை தமிழ்நாடு அரசின் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை உறுதி செய்திருக்கிறது.  

இதுதவிர இன்னும் பல முன்னோடி திட்டங்களையும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை செயல்படுத்தி வருகிற்து. அண்மையில் இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்கள் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.  

இதன் மூலம் வயதானவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வீடுகளுக்கு மாதந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.  

இந்த சூழலில் பொதுமக்கள் மத்தியில் ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா? என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. குறிப்பாக வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள் மாந்தோறும் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க முடிவதில்லை.  

அவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியிலேயே ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கிக்கொள்ள முடியுமா? என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. இதற்கான பதில் ஆம், வாங்கிக் கொள்ள முடியும்.

இதற்காக ரேஷன் கார்டு முகவரி எல்லாம் மாற்றத் தேவையில்லை. இதில் இருக்கும் ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால், நீங்கள் பொருள் வாங்க விரும்பும் ரேஷன் கடை ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.  

அப்படியான கடை என்றால், அந்த நியாயவிலைக் கடையில் பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் செல்லும்போது இருப்பில் பொருட்கள் இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு அனைத்து பொருட்களும் கிடைக்கும். 

கூடுதல் தகவல் தேவைப்படுவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் 1967 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை அழைத்து, தேவையான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளவும்.

ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை தமிழ்நாட்டிலும் செயல்பாட்டில் உள்ளது. அதன்படி, வேலை சம்பந்தமாக அல்லது வேறு காரணங்களுக்காக வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடைகளிலேயே ரேஷன் பொருட்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

