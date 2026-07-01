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நீங்களும் 58 வயதிற்கு முன்பே EPF பென்ஷன் வாங்கலாமா? ரகசியங்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:38 PM IST

EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் 58 வயதுக்கு முன்பு பென்சன் பெற முடியுமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

 

இபிஎப்ஓ பென்சன் முன்கூட்டியே பெற முடியுமா? அதன் விளைவுகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம். 

 

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EPFO : இன்றைய அவசர உலகில், 50 வயதைக் கடந்ததுமே வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையை நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், 58 வயதிற்கு முன்பே நீங்கள் வேலையை நிறுத்தினால் உங்களது EPF பென்ஷன் என்னவாகும்? அதை உடனே பெற முடியுமா?

 

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சமீபத்தில் எனது நண்பர் ஒருவருடன் டீ குடித்துக்கொண்டே ஓய்வுக்காலத் திட்டங்கள் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். அவர் தனியார் துறையில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றியவர். 

 

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58 வயது வரை காத்திருக்காமல், கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஓய்வு எடுக்க விரும்பினார். பல ஊழியர்களைப் போலவே அவரும், "நாம் இத்தனை வருடங்கள் EPF-க்கு பணம் செலுத்தியிருக்கிறோமே, நாம் எப்போது ஓய்வு பெற்றாலும் பென்ஷன் தானாகக் கிடைக்கத் தொடங்கிவிடும்" என்று தவறாக நினைத்திருந்தார்.

 

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இந்தக் கேள்வி என்னை யோசிக்க வைத்தது. மாதச் சம்பளம் வாங்கும் பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்குத் தங்களது EPF கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்று தெரியுமே தவிர, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் எப்படிச் செயல்படுகிறது என்று தெரிவதில்லை. 58 வயதிற்கு முன்பே பென்ஷன் வாங்க முடியுமா? அதற்கு ஏதேனும் அபராதம் உண்டா? நாம் வேலை செய்த வருடங்கள் இதற்கு முக்கியமா?

 

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இதற்கான பதில்: ஆம், நீங்கள் 58 வயதிற்கு முன்பே பென்ஷன் வாங்கலாம். ஆனால், அதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளன, மேலும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இழப்பையும் சந்திக்க நேரிடும்

 

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தனியார் துறை ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்படி, பென்ஷன் பெறுவதற்கான சாதாரண வயது 58 ஆகும். இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் விரும்பினால் 50 வயதில் இருந்தே முன்கூட்டியே பென்ஷன் பெற விதிகள் அனுமதிக்கின்றன. ஆனால், இதை ஒரு இலவசச் சலுகையாக நினைத்துவிடக் கூடாது. நீங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் பென்ஷன் வாங்கத் தொடங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவு தூரம் உங்களது மாதாந்திர பென்ஷன் தொகை 'நிரந்தரமாக'க் குறைக்கப்படும்.

 

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இதுகுறித்து பேங்க்ஆஃப்ஸார் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஆதில் ஷெட்டி விளக்குகையில்: தனியார் துறை ஊழியர்கள் வழக்கமான 58 வயதிற்குப் பதிலாக, 50 வயதில் இருந்தே முன்கூட்டியே பென்ஷன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

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ஆனால், நீங்கள் முன்கூட்டியே நிதியைப் பயன்படுத்துவதால், முன்கூட்டியே கோரப்படும் ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் உங்களது மாதாந்திர பென்ஷன் தொகையில் 4% நிரந்தரமாகக் குறைக்கப்படும். உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் தனது 55 வயதில் பென்ஷன் வாங்கத் தொடங்கினால், அவருக்குக் கிடைக்க வேண்டிய மாதாந்திர பென்ஷன் தொகையில் 12% (3 ஆண்டுகள் × 4%) நிரந்தரக் குறைப்பு செய்யப்படும்.

 

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முன்கூட்டியே பென்ஷன் பெற வயது மட்டும் தகுதி அல்ல, நீங்கள் வேலை செய்த வருடங்களும் சம அளவில் முக்கியம். அடிக்கடி வேலை மாறும் பல ஊழியர்கள், தங்களது சம்பளப் பட்டியலில் மாதாமாதம் EPF பணம் பிடித்தம் செய்யப்பட்டாலே தாங்கள் பென்ஷன் பெறத் தகுதியானவர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அது உண்மையில்லை. 10 ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்வதுதான் பென்ஷன் பெறுவதற்கான மிக முக்கியமான மைல்கல் ஆகும்.

 

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நீங்கள் தனியார் துறையில் இருந்தாலும் சரி, அரசு ஊழியராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் சேவிக் காலத்தை நிறைவு செய்திருந்தால் மட்டுமே உங்களால் வழக்கமான மாதாந்திர பென்ஷனைப் பெற முடியும். தனியார் துறை ஊழியர்கள் EPF திட்டத்தின் கீழ் தங்களது 10 ஆண்டுகாலப் பங்களிப்பை முழுமையாக நிறைவு செய்யும்போதுதான், அவர்களுக்கான வாழ்நாள் மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலன்கள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன.

 

TAGS:
EPFO
EPS
EPF Pension
Pension Rules
Personal Finance
EPFO updates

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