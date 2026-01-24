10 ஐபிஎல் அணிகளின் கேப்டன்கள்.. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு யார்? முழு லிஸ்ட் இங்கே

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Captains of 10 IPL teams: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

Captains of 10 IPL teams & who will lead Rajasthan Royals: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அனைத்து அணியின் கேப்டன் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH): காவியா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனாக பேட் கம்மின்ஸ் இருந்து வருகிறார். வரும் 19வது ஐபிஎல்லிலும் அவரே வழிநடத்துவார்.   

பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS): பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் செயல்பட்டார். அவரது தலைமையில் கடந்த சீசனில் இறுதி போட்டி வரை அந்த அணி சென்றது. இதனால் வரும் ஐபிஎல்லில் தொடரிலும் அவரே வழிநடத்துவார். 

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): லக்னோ அணியின் கேப்டனாக கடந்த சீசனில் ரிஷப் பண்ட் பொறுப்பேற்றார். வரும் ஐபிஎல் சீசனிலும் அவரே அந்த அணியை வழிநடத்துவார்.   

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR): கொல்கத்தா அணியின் கேப்டனாக அஜிங்கியா ரஹானே இருந்து வருகிறார். வரும் 19வது ஐபிஎல் சீசனிலும் அவரே அந்த அணியை வழிநடத்துவார்.   

குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): குஜராத் அணியை இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில்லே தலைமை தாங்கி வருகிறார். வரும் சீசனிலும் அவரே அந்த அணியை வழிநடத்துவார்.   

டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): டெல்லி அணியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் வெளியேறி பின்னர் அந்த அணியை அக்சர் படேல் வழிநடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், அடுத்த ஐபிஎல் சீசனிலும் அவரே கேப்டனாக இருப்பார்.   

ராஜஸ்தான் ராயலஸ் (RR): இதுவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்து வந்த சஞ்சு சாம்சன் தற்போது சிஎஸ்கே அணிக்கு அவர் மாறி உள்ளதால் அந்த அணியின் கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அந்த அணியின் கேப்டனாக ரவீந்திர ஜடேஜா வர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இருந்து வருகிறார். அவரே வரும் ஐபிஎல் சீசனிலும் அந்த அணியை வழிநடத்துவார்.   

மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): ரோகித் சர்மாவுக்கு பிறகு தற்போது ஹர்திக் பாண்டியா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். வரும் ஐபிஎல் சீசனிலும் அவரே கேப்டனாக தொடருவார்.   

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB): ஆர்சிபி அணியின் கேப்டனாக ரஜத் பட்டிதார் இருக்கிறார். அவரது தலைமையில்தான் முதல் முறையாக பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. வரும் சீசனிலும் அவரே அந்த அணியை வழிநடத்துவார்.   

