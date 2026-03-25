டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!

Captains With Most T20 Trophies: டி20 கிரிக்கெட்டில் அணியை வழிநடத்தி அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இம்ரான் நசீர் (Imran Nazir): பாகிஸ்தானை சேர்ந்த இம்ரான் நசீர் மூன்று தேசிய டி20 கோப்பைகள் வென்றுள்ளார். அதோடு ஜராய் தராகியாதி வங்கி லிமிடெட் அணியை வழிநடத்தி மற்றொரு கோப்பையையும் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். மொத்தமாக 4 டி20 கோப்பைகளை இம்ரான் நசீர் அணியை வழிநடத்தி பெற்று தந்துள்ளார்.
மஷ்ரஃபே மொர்டாசா (Mashrafe Mortaza): வங்கதேச அணியை சேர்ந்த மஷ்ரஃபே மொர்டாசா, வங்கதேச பிரிமியர் லீக்கில் (BPL) கேப்டனாக 4 கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். அதிலும் மூன்று வெவ்வேறு அணிகளை வழிநடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
டுவைன் பிராவோ (Dwayne Bravo): மேற்கிந்திய தீவு அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர ஆல் - ரவுண்டர் டுவைன் பிராவோ. இவர் கேப்டனாக 4 டி20 கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பேட்ரியாட்ஸ் மற்றும் டிரினிடாட் & டொபாகோ ரெட் ஸ்டீல் அணிகளுடன் தலா ஒரு முறையும், கரீபியன் பிரீமியர் லீக்கில் (CPL) டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணியை வழிநடத்தி இரண்டு சாம்பியன் பட்டங்களையும் அவர் வென்றுள்ளார்.
சோயப் மாலிக் (Shoaib Malik): பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் வீரர் சோயப் மாலிக், 5 டி20 கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். தேசிய டி20 கோப்பையில் சியால்கோட் ஸ்டாலியன்ஸ் அணியை வழிநடத்திய அவர், 2006, 2006-07, 2007-08, 2009 மற்றும் 2009-10 ஆகிய ஐந்து தொடர்களிலும் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றார்.
சாம் பில்லிங்ஸ் (Sam Billings): சாம் பில்லிங்ஸ் கேப்டனாக மொத்தம் 5 டி20 கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். தொடர்ச்சியாக மூன்று ஹன்ட்ரட் பட்டங்கள் (2023, 2024, 2025), துபாய் கேப்பிட்டல்ஸ் அணியுடன் வென்ற ILT20 2025 கோப்பை மற்றும் கென்ட் ஸ்பிட்ஃபயர்ஸ் அணியுடன் வென்ற 2021 டி20 பிளாஸ்ட் என மொத்தம் 5 டி20 கோப்பைகளை வென்று அசத்தி உள்ளார்.
ரோகித் சர்மா (Rohit Sharma): இந்திய அணி வீரர் ரோகித் சர்மா இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் மொத்தம் 8 கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். ஐபிஎல்லில் 5 கோப்பைகளும் இரண்டு சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகள் மற்றும் 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளார்.
எம். எஸ். தோனி (MS Dhoni): இப்பட்டியலில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம். எஸ். தோனி முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவர் 9 டி20 கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே அணியை வழிநடத்தி 5 கோப்பைகள், இரண்டு சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகள்,2007 டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2016ல் ஆசிய டி20 கோப்பை என மொத்தம் 9 கோப்பைகளை வென்று அசத்தி இருக்கிறார்.