CheeseBurger பிரியர்களுக்கு அல்டிமேட் நாள் இது! செலப்ரேட் பண்ணுவோமா?

National Cheeseburger Day! சீஸ்பர்கர் எப்படி தோன்றியது தெரியுமா? ஒரு சிறுவனின் சின்ன முயற்சியா, இல்லையென்றால் ஒரு பிச்சைக்காரனின் யோசனையா?
National Cheeseburger Day! செப்டம்பர் 18 அன்று கொண்டாடப்படும் National CheeseBurger Day உண்மையில் உணவைக் கொண்டாடுவதற்கான சிறப்பு நாள். சுவையும் வரலாறும் கலந்த இந்த பர்கர், இன்றும் உலகம் முழுக்க மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்திருக்கிறது.
Cheese Burger Day: செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நேஷ்னல் சீஸ்பர்கர் டே ஆகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் அமெரிக்க உணவுக் கலாச்சாரத்தில் மிக முக்கியமான சீஸ்பர்கர் உணவை கொண்டாடுவதற்காக உள்ளது.
சீஸ்பர்கர் தோற்றம்: 1926-ஆம் ஆண்டு கலிபோர்னியாவின் பசடீனாவில் உள்ள "ரைட் ஸ்பாட்" என்ற கடையில் 16 வயதான லயனல் ஸ்டெர்ன்பெர்கர் சீஸை ஹாம்பர்கரின் மீது வைத்து பார்த்தார். இதுவே முதல் சீஸ்பர்கர் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், சீஸ்பர்கர் கண்டுபிடிப்பு பற்றிய கதை இரண்டு விதமாக சொல்லப்படுகிறது: ஒருபுறம், லயனல் ஸ்டெர்ன்பெர்கர் தன் ஆர்வத்தால் ஹாம்பர்கரில் சீஸை வைத்து பார்த்தார் என்று கூறப்படுகிறது. மறுபுறம், அருகே வந்த ஒரு பிச்சைக்காரன் சீஸை சேர்த்து பார்த்தால் சுவையாக இருக்கும் எனக் கூறியதால் அவர் முயற்சி செய்தார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
Timeline: 1921 – வைட் காஸில் (White Castle) என்ற பர்கர் கடை திறக்கப்பட்டது. 1926 – சீஸ்பர்கர் கண்டுபிடிப்பு. 1928 – லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் 25 சென்டுக்கு சீஸ்பர்கர் விற்கப்பட்டது. 1935 – டென்வரில் உள்ள ஒரு டிரைவ்-த்ரூ "Cheeseburger" என்ற பெயரை டிரேட்மார்க் செய்ய முயன்றது, ஆனால் தோல்வியடைந்தது. 1977 – மெக்டொனால்ட்ஸ் “Mayor McCheese” கேரக்டருக்காக வழக்கில் சிக்கி 1 மில்லியன் டாலர் அபராதம் செலுத்தியது.
America Shop: இந்த ஆண்டு நேஷனல் சீஸ்பர்கர் டேவை முன்னிட்டு பல உணவகங்கள் சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளன. இந்த சலுகைகள் பெரும்பாலும் அமெரிக்காவில் மட்டுமே கிடைக்கும்; மற்ற நாடுகளில் உள்ள பிராஞ்சைஸ்களில் வேறுபட்ட சலுகைகள் இருக்கலாம். இந்தியா அல்லது பிற நாடுகளில் உள்ளவர்கள் தங்கள் உள்ளூர் அவுட்லெட்களில் சலுகைகள் உள்ளதா என்று தனியாகச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
Offers & Deals: Applebee’s - ரூ.8.99க்கு பர்கர், ஃப்ரைஸ், சாப்ட் டிரிங் காம்போ கிடைக்கிறது. Burger King - ரூ.3க்கு டபுள் சீஸ்பர்கர் மீலை வழங்குகிறது. Farmer Boys - மாலை 2 மணி முதல் 5 மணி வரை “பிக் சீஸ்” பர்கரை வெறும் ரூ.2க்கு தருகிறது. Slater’s 50 50 - “Juicy Lucy” என்று சொன்னால், இலவச அப்கிரேடு கிடைக்கும். O’Charley’s - பர்கர் மற்றும் பானம் இணைந்து ரூ.10க்கு கிடைக்கிறது. Mooyah - மெம்பர்ஸ் வாங்கினால் ஃப்ரைஸ் மற்றும் டிரிங்குடன் இலவசமாக சீஸ்பர்கர் கிடைக்கும். Smashburger - டபுள் பர்கர் வெறும் ரூ.5க்கு வழங்கப்படுகிறது.
சிறப்பு ரெசிபிகள்: டோனட் பர்கர் – டோனட்டின் நடுவில் சீஸ்பர்கர். BBQ பேக்கன்-அனியன் பர்கர் – காரமாகவும் சுவையாகவும். மேக் அட்டாக் பர்கர் – மேக் அண்ட் சீஸ் உடன். பீர் சீஸ் பர்கர் – பிரெட்சல் பன், பீர் சீஸ் சாஸ். சீஸ்பர்கர் கசெரோல் – சீஸ் நிறைந்த சுவையான கலவை. சீஸ்பர்கர் சப் – சப்பில் நிரப்பப்பட்ட சீஸ்பர்கர். பிமென்டோ பர்கர் – பிமென்டோ சீஸ் மற்றும் பிக்கிள்ஸ் உடன். ஹார்ட் அட்டாக் பர்கர் - கிட்டதட்ட 20000 காலோரி உள்ள பர்கர்.
கொண்டாட்டம்: இந்த நாளில் மக்கள் சீஸ்பர்கர் சாப்பிடுவார்கள், புதிய சுவைகளில் பரிசோதிப்பார்கள், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடைகளில் உள்ள சலுகைகளை பயன்படுத்துவார்கள். நண்பர்கள், குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து சுவையாக கொண்டாடுவார்கள்.