/அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: ஜூலை அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய முக்கிய அப்டேட்

DA Hike Latest News: இந்த ஆண்டு ஜனவரியில், அரசு அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்தியது. அடுத்ததாக, ஜூலை மாதத்தில் அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
Central Government Employees DA Hike: இம்முறை ஊதியக் குழுவின் இறுதிப் பரிந்துரைகள் வருவதற்குச் சிறிது காலம் ஆகலாம். இதன் விளைவாக, ஜூலை மாதத்தில் அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை அரசு அறிவிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்.
லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். அதிக 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor), குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதிய திருத்தம் மற்றும் அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைத்தல் உள்ளிட்ட தங்கள் கோரிக்கைகளை ஊழியர் சங்கங்கள் புதிய ஊதியக் குழுவிடம் தெரிவித்துள்ளன.
இதற்கிடையில், இது தொடர்பான கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை 8-வது ஊதியக் குழு ஜூன் 15 வரை நீட்டித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, அடுத்த மாதம் அகவிலைப்படி (DA) உயர்த்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை ஆண்டுக்கு இருமுறை உயர்த்துகிறது. முதல் உயர்வு ஜனவரியிலும், இரண்டாவது உயர்வு ஜூலை மாதத்திலும் அமலுக்கு வருகிறது.
இந்த ஆண்டு ஜனவரியில், அரசு அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்தியது. அடுத்ததாக, ஜூலை மாதத்தில் அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதற்குக் காரணம் 'தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு' (AICPI-IW) அதிகரித்திருப்பதே ஆகும். அகவிலைப்படி கணக்கீடுகள் இந்தக் குறியீட்டின் அடிப்படையிலேயே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன; இக்குறியீடு இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 149.1 ஆக இருந்தது, ஏப்ரல் மாதத்தில் 149.9 ஆக உயர்ந்தது.
தொழில்துறை ஊழியர்களுக்கான சில்லறை பணவீக்க விகிதம் 4.27%-லிருந்து 4.46%-ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஏப்ரல் 2026 வரையிலான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், 12 மாத சராசரி 147.51-ஆக உள்ளது. 2016-ஆம் ஆண்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட குறியீட்டுத் தொடரை 2001-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படைக்கு மாற்ற 2.88 என்ற இணைப்பு காரணி (linking factor) பயன்படுத்தப்பட்டால், கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி சுமார் 62.51%-ஆக அமைகிறது. முழு எண்ணாகக் கருதினால், இது 62%-ஆக இருக்கும்.
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) 60%-ஆக உள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் அரசு அகவிலைப்படியை உயர்த்த முடிவு செய்தால், அது 63%-ஆக உயரக்கூடும். அதாவது ஜூலை மாதத்தில் 3% உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், பொதுவாக ஒரு புதிய ஊதியக் குழு (Pay Commission) அமைக்கப்பட்ட பிறகு அரசு அகவிலைப்படியை உயர்த்துவதில்லை. ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் பெறப்பட்ட பின்னரே அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் பிற படிகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஊழியர்களுக்கு எந்தவித நிதி இழப்பும் ஏற்படாத வகையில், அரசு புதிய பரிந்துரைகளை முன்தேதியிட்டு (retrospective effect) அமல்படுத்துகிறது.
இம்முறை ஊதியக் குழுவின் இறுதிப் பரிந்துரைகள் வருவதற்குச் சிறிது காலம் ஆகலாம். இதன் விளைவாக, ஜூலை மாதத்தில் அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை அரசு அறிவிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்.
இருப்பினும், இதற்கு மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் தேவை. ஜூன் மாதத்தில் இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலான காலம் இருப்பதால், அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது இது தொடர்பான முன்மொழிவை அரசு சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
அகவிலைப்படி 63 சதவிகிதமாக அதிகரித்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் அடிப்படை ஊதியமாக ₹18,000 பெறுகிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். தற்போதுள்ள 60% என்ற விகிதத்தில் அவருக்கு அகவிலைப்படியாக ₹10,800 கிடைக்கும். அகவிலைப்படி 63%-ஆக உயரும்போது, இந்தத் தொகை ₹11,340-ஆக அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக அவர்களின் மாத ஊதியத்தில் ₹540 நேரடி உயர்வு ஏற்படும்.
இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.