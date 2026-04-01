சந்திரன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

Chandra Nakshatra Peyarchi On April 1st: ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியான இன்று சந்திரன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சந்திரன் அஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நன்மைகளை அள்ளி தரும்.
Chandra Nakshatra Peyarchi On April 1st: ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் நாளிலேயே சந்திரன் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கிறது.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், நவகிரகங்கல் ஒருவரான சந்திரன், மிகவும் அதிர்ஷட கிரகமாக கருதப்படுகிறது. சந்திரன் ஒவ்வொரு இரண்டரை நாட்களுக்கு ஒருமுறை ராசியை மாற்றி வருகிற்ர்.
சந்திரன் அப்படி பெயர்ச்சி அடையும் போதெல்லாம், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சந்திரன் இன்று (ஏப்ரல் 1) பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சந்திரன் அஸ்தம் நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். அஸ்தம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக சந்திரன் இருக்கிறார்.
சொந்த நட்சத்திரத்திற்கு சந்திரன் செல்வதால், சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாகவும், அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி மாலை வரை இருப்பார். சந்திரன் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.
கடகம் - சந்திரன் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். மேலும், உங்களுக்கு இருந்த வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமகா முடிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம் - சந்திரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. வருமானத்தில் திடீர் உயர்வு இருக்க கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து பணப் பிரச்னைகள் தீரும்.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திரன் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். திட்டமிட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டு வந்த வேலைகளை முடிப்பீர்கள். பல வழிகளில் நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். செலவுகள் உங்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. வருமானம் உயரக் கூடும். வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
மீனம் - சந்திரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். மன அழுத்தம் குறையும். தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.