English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!

இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!

Gold Price : இந்தியாவில் தங்கம் விலை மிகக் குறைவான விலையில் வாங்க ஏற்ற இடம் எது தெரியுமா? என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Gold Price : இந்தியாவிலயே எந்த மாநிலத்தில் தங்கத்தை குறைவான விலையில் வாங்க முடியும் என நகைப்பிரியர்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
1 /10

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடு. ஆனால், இந்தியா போன்ற ஒரே நாட்டுக்குள் வெவ்வேறு நகரங்களில் தங்கம் விலை மாறுபடுவதைக் கவனித்திருக்கிறீர்களா?   

2 /10

குறிப்பாக, கேரளா மாநிலத்தில் மற்ற மாநிலங்களை விட தங்கம் விலை குறைவாகக் கிடைப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியமான தகவல். ஏன் அங்கு மட்டும் விலை குறைவு? மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து தங்கம் வாங்கி வரலாமா? பயண விதிமுறைகள் என்ன? முழு விவரங்களையும் இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.  

3 /10

ஏன் கேரளாவில் தங்கம் விலை குறைவாக இருக்கிறது? : இந்தியாவிலேயே கேரளா மாநிலம் தங்கத்தின் சொர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்குப் பல வலுவான காரணங்கள் இங்கே நம்மால் பட்டியலிட முடியும்.  

4 /10

கேரளாவில் உள்ள பல முன்னணி நகைக்கடைகள் சர்வதேச சந்தையில் இருந்து நேரடியாகத் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்கின்றன. இதனால் இடையில் இருக்கும் தரகர் கமிஷன் குறைகிறது.  

5 /10

கேரளாவில் நகைக்கடைகளின் எண்ணிக்கையே மிக அதிகம். வாடிக்கையாளர்களைக் கவர கடைகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுவதால், லாப வரம்பைக் குறைத்துக்கொண்டு குறைந்த விலைக்குத் தங்கத்தை விற்கின்றனர். கொச்சி போன்ற முக்கியத் துறைமுகங்கள் கேரளாவில் இருப்பதால், போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்புச் செலவுகள் மற்ற மாநிலங்களை விடக் குறைகின்றன.  

6 /10

இந்தியாவில் தலா நபர் தங்கப் பயன்பாட்டில் கேரளா முன்னணியில் உள்ளது. அதிக அளவில் விற்பனை நடப்பதால், மொத்தமாகத் தங்கம் வாங்கும் போது அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் தள்ளுபடி வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பயன் தருகிறது. இதனால், நீங்கள் கேரளா சென்று தங்கம் வாங்கலாமா? என யோசிப்பீர்கள். ஆனால் அது குறித்து சில விதிமுறைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.  

7 /10

இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு விமானம் அல்லது இரயிலில் தங்கம் கொண்டு செல்ல சட்டப்படி தடை இல்லை. ஆனால், உங்களைச் சோதனையிடும் போது உரிய அசல் ரசீது உங்களிடம் இருப்பது கட்டாயம். வருமான வரித்துறை விதிகளின்படி, ஒரு திருமணமான பெண் 500 கிராம், திருமணமாகாத பெண் 250 கிராம், மற்றும் ஒரு ஆண் 100 கிராம் வரை தங்க நகைகளை ஆதாரமின்றி வைத்திருக்கலாம்.   

8 /10

இதற்கு மேல் இருந்தால் அதற்கான வருமான ஆதாரத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும். நகைகளாக இல்லாமல் தங்கக் கட்டிகளாகவோ அல்லது நாணயங்களாகவோ கொண்டு வரும்போது கூடுதல் ஆவணங்கள் தேவைப்படும். 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் தங்கம் வாங்கினால் பான் கார்டு விவரங்கள் ரசீதில் இருக்க வேண்டும்.  

9 /10

2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை ஒரு ஏற்ற இறக்கமான சூழலில் உள்ளது. தங்கம் விலை குறையுமா என்ற கேள்விக்கு நிபுணர்கள் சில சாதகமான பதில்களையே கொடுத்துள்ளனர். உலக நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றங்கள் குறையும் போதும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடையும் போதும் தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது.  

10 /10

தங்கம் மீதான இறக்குமதி வரியை அரசு குறைக்கும் போது இந்தியாவில் தங்கம் விலை அதிரடியாகக் குறையும். திருமண சீசன் மற்றும் பண்டிகை காலங்களைத் தவிர்த்து, பிப்ரவரி மாத இறுதி அல்லது ஆடி மாதம் போன்ற நேரங்களில் தேவை குறைவதால் விலை சற்று சீராக இருக்கும்.  

Gold price today Cheapest gold rate Kerala gold price today Gold buying guide Gold Price Tamil

Next Gallery

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்