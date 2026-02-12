English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!

Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12, 2026 வியாழக்கிழமை அதிர்ஷ்ட ராசிகள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Rasi palan : பிப்ரவரி 12, 2026 வியாழக்கிழமை அன்று உங்களின் கிரக நிலைகள் எப்படி உள்ளன? இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம் அடிக்கப் போகிறது, சந்திராஷ்டமத்தால் யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்? இதோ துல்லியமான கணிப்புகள்.

 
1 /13

இன்று குரு பகவானுக்கு உகந்த வியாழக்கிழமை என்பதால், அருகில் உள்ள கோவிலுக்குச் சென்று தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்களைச் சாற்றி வணங்குங்கள். இது உங்கள் வாழ்வின் அனைத்துத் தடைகளையும் நீக்கி சுபிட்சத்தை அளிக்கும்.  

2 /13

மேஷம்: சந்திராஷ்டமம் தொடங்குவதால் மௌனம் காப்பது சிறந்தது.  

3 /13

ரிஷபம்: மாலை நேரத்திற்குப் பின் முக்கிய முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். மற்றபடி லாபகரமான நாள்.  

4 /13

மிதுனம்: நண்பர்களின் உதவியால் பழைய கடன் சிக்கல்கள் தீரும்.  

5 /13

கடகம்: புதிய ஆபரணங்கள் அல்லது சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.  

6 /13

சிம்மம்: உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.  

7 /13

கன்னி: பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். ஆன்மீகப் பயணம் செல்லத் திட்டமிடுவீர்கள்.  

8 /13

துலாம்: கணவன் - மனைவி இடையே அன்பு அதிகரிக்கும். வருமானம் உயரும்.  

9 /13

விருச்சிகம்: தைரியமாகச் செயல்பட்டு காரிய வெற்றி காண்பீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராகும்.  

10 /13

தனுசு: பேச்சில் இனிமை தேவை. அரசு வழி காரியங்களில் வெற்றி உண்டு.  

11 /13

மகரம்: தடைப்பட்ட சுப காரியங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். உற்சாகமான நாள்.  

12 /13

கும்பம்: வீண் அலைச்சல் குறையும். சகோதர வகையில் ஆதாயம் உண்டாகும்.  

13 /13

மீனம்: வியாபாரத்தில் லாபம் இரட்டிப்பாகும். வெளிவட்டாரத் தொடர்பு விரிவடையும்.  

Rasi Palan Tamil Daily Horoscope Rasi Palan Thursday Tamil Chandrashtama Rasigal Today Rasipalan Tamil

Next Gallery

காயம் காரணமாக விலகிய வீரர்கள் யார் யார்...? லிஸ்ட் பெருசா போகுதே!