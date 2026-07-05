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சென்னை: 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து.. பயணிகளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு.. தமிழக அரசு அதிரடி!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:18 AM IST

Chennai News Latest: சென்னையில் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவிததுள்ளது. இதனால், பயணிகள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். 

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தலைநகர் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், அவ்வப்போது மின்சார ரயில் சேவைகளில் தெற்கு ரயில்வே மாற்றம் செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, தண்டவாளங்களில் நடக்கும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

 

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அந்த வகையில், இன்று 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே மின்சார ரயில் வழித்தடத்தில் ஜூலை 5ஆம் தேதியான இன்று ரயில் பாதை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனால், கடற்கரை, தாம்பரம் என இருமார்க்கத்திலும் காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 3.30 மணி வரை மின்சார ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

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சென்னையில் இன்று (ஜூலை 05) மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது. இதனால், பயணிகள் சற்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர். 

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இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பின்படி, தெற்கு ரயில்வேயின் அறிவிப்பினை தொடர்ந்து, மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம், 05.07.2026 மற்றும் 12.07.2026 ஆகிய நாட்களில், பயணிகளின் போக்குவரத்து வசதிக்காக சென்னை கடற்கரை இரயில் நிலையம் - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 50 பேருந்துகளை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் இயக்க உள்ளது. 

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மேலும் முக்கிய பேருந்து நிலையங்களில் அலுவலர்களை நியமித்து இப்பேருந்துகள் இயக்கத்தினை கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
Chennai News
Chennai EMU Train

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