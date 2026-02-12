ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!

Ration Card : சென்னையில் ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளை ஒரே நாளில் தீர்க்க சிறப்பு முகாம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Ration Card : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சிக்கல்களை தீர்க்க சென்னை மக்களுக்கு வெளியாகியிருக்கும் முக்கிய அறிவிப்பு குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னையில் வசிக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்க்க வரும் பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி (14.02.2026) அன்று மாதாந்திர மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடைபெறவுள்ளது. சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
எங்கே நடைபெறுகிறது இந்த முகாம்? : சென்னையில் உள்ள 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில் இந்த முகாம் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுகிறது. உங்கள் பகுதிக்கு உட்பட்ட உணவுப் பொருள் வழங்கல் அலுவலகத்திற்குச் சென்று மனுக்களை அளிக்கலாம்.
என்னென்ன மாற்றங்களைச் செய்யலாம்? : ரேஷன் கார்டில் புதிய உறுப்பினர்களின் பெயர் சேர்த்தல், தவறான பெயர்களை நீக்குதல் ஆகியவற்றை இந்த முகாமில் உடனே மேற்கொள்ளலாம். இதற்கான உரிய ஆவணங்களை உடன் எடுத்துச் செல்வது அவசியம்.
முகவரி மற்றும் செல்போன் எண் அப்டேட்: குடியிருக்கும் வீடு மாறியிருந்தால் புதிய முகவரியை மாற்றவும், ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி எண்ணை மாற்றவும் இந்த முகாம் மிகச் சிறந்த வாய்ப்பாகும்.
முதியோர்களுக்கான சிறப்பு சலுகை : உடல்நலக்குறைவு அல்லது வயது முதிர்வு காரணமாக ரேஷன் கடைக்கு நேரில் வர முடியாதவர்களுக்கு 'அங்கீகாரச் சான்று' வழங்கப்படும். இதன் மூலம் அவர்கள் சார்பாக மற்றொருவர் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
நியாய விலைக் கடை புகார்கள்ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் தரமற்று இருந்தாலோ அல்லது கடைகள் சரியாகத் திறக்கப்படாவிட்டாலோ அதுகுறித்த புகார்களை இந்த முகாமில் நேரடியாகத் தெரிவிக்கலாம்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தினருக்கு நற்செய்தி : மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பிரத்யேக மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி (20.02.2026) அன்று நடைபெறவுள்ளதாகச் செங்கல்பட்டு ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். காலை 10 மணிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இது தொடங்கும்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் முகாமில் என்ன கிடைக்கும்? : அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளும் பங்கேற்பதால், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை (UDID) மற்றும் மருத்துவச் சான்றிதழ்களை அங்கேயே விரைவாகப் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மறக்காமல் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள்: ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள அடையாள அட்டையின் நகல் (இருப்பின்) ஆகியவற்றைக் கையோடு கொண்டு வர வேண்டும்.
ஒரு நாளில் தீர்வு - உடனே முந்துங்கள்: பொது விநியோகத் திட்டத்தின் பயன்களை மக்கள் எளிதாகப் பெறவே அரசு இந்த முகாம்களை நடத்துகிறது. உங்கள் பகுதியில் உள்ள மண்டல அலுவலகத்திற்குச் சென்று நீண்ட நாள் ரேஷன் கார்டு சிக்கல்களுக்கு ஒரே நாளில் தீர்வு காணுங்கள்.