/சென்னை மக்களே... நாளை 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து - என்ன காரணம்?

Chennai Beach - Tambaram Train Cancellation : சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே நாளையும் (ஜூலை 5), ஜூலை 12ஆம் தேதியும் 41 ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதன் விவரங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
சென்னையில் பொது போக்குவரத்தில் அதிகளவில் பயணிகள் பயன்படுத்துவது மின்சார ரயில்களைதான். அதிலும் சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் ஏராளமானார் காலையிலும், மாலையிலும் பணிக்குச் சென்று திரும்ப, பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு சென்று வர பயன்படுத்துகின்றனர்.
சென்னை - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் நடைபெறும் ரயில்வே பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் நாளை (ஜூலை 5) முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஞாயிறு (ஜூலை 12) மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது.
பராமரிப்பு பணி காரணமாக சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையிலான ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. காலை 10.30 மணிமுதல் மதியம் 3.30 மணிவரை, அதாவது சுமார் 5 மணிநேரத்திற்கு இந்த வழித்தடத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படாது.
இதனால், சென்னை - தாம்பரம் இடையே மட்டும் நாளையும், வரும் ஜூலை 12ஆம் தேதியும் மொத்தம் 41 மின்சார ரயில் சேவை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த நேர ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை இப்புகைப்படத்தில் காணலாம்.
சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் வரையிலான மின்சார ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டாலும், பயணிகளின் நலன் கருதி சிறப்பு ரயில்களையும் தாம்பதம் - செங்கல்பட்டு/ அரோக்கோணம்/ திருமால்பூர் - தாம்பரம் பகுதியில் இயக்கப்படும்.