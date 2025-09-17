தெரு நாய் விவகாரம்: சென்னை மாநகராட்சியின் முக்கிய மூவ்...முழு விவரம்!

Chennai Manages Street Dogs: சென்னையில் தெருநாய்கள் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக்காக புதிய நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி தொடங்கியுள்ளது. விலங்குகள் நலனும், மனிதர்களின் பாதுகாப்பும் ஒன்றாகக் கவனிக்கப்படும் திட்டம் இது.
Chennai Manages Street Dogs: உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், தெருநாய் மேலாண்மை திட்டம் வேகமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது. தடுப்பூசி, அறுவை சிகிச்சை, உரிமம், அபராதம் என பல தளங்களில் ஒருங்கிணைந்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தெருநாய் மேலாண்மை திட்டம்: சென்னையில் தாக்குதல் அதிகம் செய்யும் நாய்கள் மற்றும் வெறி பிடித்த (ரேபிஸ்) நாய்களுக்கு தனித்த தங்குமிடம் அமைக்க மாநகராட்சி (GCC) திட்டமிட்டுள்ளது. 500 நாய்கள் வரை வைக்கக்கூடிய இந்த மையம், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி உருவாக்கப்படுகிறது.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு: நாய்களை சாலையில் மீண்டும் விடாமல், தனி மையங்களில் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு வந்துள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு வார்டிலும் தெருநாய்களுக்கு உணவு அளிக்க ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் அமைக்கவும் உத்தரவு அளிக்கப்பட்டது.
தடுப்பூசி நடவடிக்கைகள்: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் 46,122 நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்டது. மணலி, மாதாவரம், தொண்டையார்பேட்டை, ஆலந்தூர், அடையார் பகுதிகளில் குடல் புழு நீக்கும் முகாம்களும் நடந்தன. இதன் நோக்கம் – “வெறி பிடித்த நாய்கள் இல்லா சென்னை” அமைத்தல் மட்டுமே.
நாய் அறுவைச் சிகிச்சை மையங்கள்: தற்போது 5 மையங்களில் தினமும் சுமார் 115 நாய்களுக்கு அறுவைச் சிகிச்சை செய்து மீண்டும் அப்பகுதிக்கு அனுப்புகிறார்கள். மேலும் 10 மையங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. புலியந்தோப்பு, லாய்ட்ஸ் காலனி, கன்னம்மாப்பேட்டை மையங்கள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன.
QR Collar: அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நாய்களுக்கு க்யூஆர் குறியீடு கொண்ட காலர் மற்றும் மைக்ரோசிப் பொருத்தப்படுகிறது. இதில் நாய் எப்போது பிடிக்கப்பட்டது, தடுப்பூசி போட்டார்களா, எங்கே விடப்பட்டது என்று விவரம் இருக்கும். இதுவரை 12,255 நாய்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பணியாளர்கள் & மருத்துவர்கள்: மாநகராட்சியில் தற்போது 16 கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்கள், 5 அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள், 78 நாய் பிடிப்போர் மற்றும் 105 மைய பணியாளர்கள் உள்ளனர். கூடுதலாக, தமிழ்நாடு கால்நடை நல வாரியத்தில் இருந்து 3 மருத்துவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
செல்லப்பிராணி உரிமைகள்: சென்னையில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் அவசியம். இதுவரை 13,287 உரிமங்கள் ஆன்லைனிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உரிமம் பெறும் போது மைக்ரோசிப் கட்டாயம். நாயை கைவிடினால், சுத்தம் செய்யவில்லை என்றால், அல்லது கட்டுப்பாசமின்றி விட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
மொத்த நோக்கம்: சென்னையில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பும், விலங்குகள் நலனும் உறுதி செய்யும் வகையில் தடுப்பூசி, அறுவை சிகிச்சை, உரிமம், கடுமையான விதிமுறைகள் என பல்துறை நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.