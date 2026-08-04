/இனி எழும்பூரில் நிற்காது.. நாளை முதல் விரைவு ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. அதிரடி அறிவிப்பு!

Southern Railway Announcement: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக 5 முக்கிய ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்த 15 நாட்களில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ரயில் நிலையத்துக்கு விரைவு ரயில்கள் வராது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் தென் மாவட்டங்களுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வட மாநிலங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், அவ்வப்போது ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வே சில மாற்றங்களை செய்து வருகிறது.
அந்த வகையில், நாளை (ஆகஸ்ட் 5) முதல் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி வரை சில விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 5 விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்படடுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 5 முதல் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி தஞ்சாவூரில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்படும் ரயில் எண் 16866 உழவன் விரைவு ரயில், தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மங்களூரு சென்ட்ரலில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயில் தாம்பரம் வரை நாளை முதல் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
கெல்லம் - சென்னை எழும்பூர் இடையே இயக்கப்படும் அனந்தபுரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ரயில், நாளை முதல் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் - சென்னை இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயிலும் தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த 5 விரைவு ரயில்களின் சேவை நாளை முதல் 15 நாட்களுக்கு தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். எனவே, ரயில் பயணிகள் அதற்கு ஏற்ப தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.