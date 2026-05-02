எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு

Chennai Hotel Food Rate Hike: சென்னையில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.990 ஆக உயர்ந்த நிலையில், பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், ஹோட்டல்களிலும் உணவுகளின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai LPG Price Hike: சென்னையை பொருத்தவரை வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் கிடைப்பதிலேயே சிக்கல் நிலவுவதாக ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது ரூ.3,200க்கு மேல் 19 கிலோ சிலிண்டர் விற்பனையாகும் நிலையில், பலரும் இந்த சிலிண்டரை பதுக்கி கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை மேற்கொள்வதாக புகார்களும் எழுகின்றன. அப்படி கள்ளச்சந்தையில் மட்டும் ரூ.8 ஆயிரம் அளவுக்கு சிலிண்டர் விற்பனையாவதாக கூறப்படுகிறது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது, இது மக்களை வெகுவாக பாதிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை இன்று கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இன்று சிலிண்டர் விலை ரூ.993 உயர்ந்தது. இதனால், சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் ரூ. 3.237 ஆக விற்பனையாகிறது.
ஈரான் போர் தொடங்கியதில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் சிக்கல் எழுந்ததன் காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருள் விலையும் உயர்ந்து காணப்படுகிறது.
இந்தியாவை பொருத்தவரை கடந்த மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை உயர்ந்துகொண்டே வருகிறது. மார்ச் 1ஆம் தேதிமுதல் தற்போதுவரை சிலிண்டர் விலை மொத்தம் ரூ.1,380 அதிகரித்துள்ளது. 3 மாதங்களில் 81% அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னையில் மார்ச் 1இல் ரூ.2,042, ஏப்ரல் 1இல் ரூ.2.246.50, மே 1இல் ரூ.3,237 ஆக உள்ளது. இதனால், வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரை பயன்படுத்தும் டீக்கடைகள் தொடங்கி ஹோட்டல்கள், விடுதிகள், பேக்கரிகள் என அனைத்து உணவு தயாரிப்பாளர்களும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில், எல்பிஜி கேஸ் விலையேற்றத்தால், சென்னையில் ஒரு சில உணவகங்களில் உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவே, எளிய மக்கள் உணவருந்தும் ஹோட்டல்களிலும், டீக்கடைகளிலும் அனைத்து உணவுப் பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்து காணப்படுகிறது.
போர் சூழலில் ரூ.12 ஆக இருந்த டீ, தற்போது ரூ.15 முதல் ரூ.20 ஆக விற்கப்படுகிறது. அதேபோல், வடை, பஜ்ஜி போன்ற பலகாரங்களும் அதிகரித்தன. உணவகங்களில் தோசை, சப்பாத்தி போன்ற உணவுகளும் விலையேற்றத்தை கண்டன. இதனால், பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், சென்னையில் சில உணவகங்களில் பிரியாணி விலை ரூ.10 உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், பரோட்டாவின் விலையும் ரூ.5 அளவுக்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலையேற்றத்தை சென்னை முழுவதுமே காண முடிகிறது.
ஒரே நாளில் ரூ.990 அளவுக்கு சிலிண்டர் உயர்ந்ததன் காரணமாகவே இந்த திடீர் விலையேற்றமும் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஏற்கெனவே, வெளியில் உணவருந்துவது கடினமாக இருக்கும் சூழலில், இது வியாபாரத்தை மட்டுமின்றி பொதுமக்களின் பாக்கெட்டையும் பதம்பார்க்கும். கள்ளச்சந்தையில் ஒரு சிலிண்டர் ரூ.8 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது, சிலிண்டர் கிடைப்பதிலும் சிரமம் ஏற்படுவதால் சிக்கல் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனே இதற்கு தீர்வை கொண்டுவர வேண்டும் என பொதுமக்களும் வியாபாரிகளும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.