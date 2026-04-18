மெட்ரோ ரயிலில் சத்தமாக பேசினால் அபராதம்.. இவ்வளவா? பயணிகளுக்கு ஷாக்கான அறிவிப்பு

Chennai Metro Train Rs 500 Fine: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பயணிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மெட்ரோவில் பயணிக்கும்போது செல்போனில் சத்தமாக பேசினால் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Metro Train Rules: அதாவது, மெட்ரோவில் அதிகப்படியான இரைச்சலை ஏற்படுத்தும் வகையில் அலைபேசிகளைப் பயன்படுத்துவதும் மற்றவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகக் கருதப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
தலைநகர் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்தாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு மாற்றங்களை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. விரைவாக செல்லுவதால், வேலைக்கு செல்பவர்கள் என பலரும் மெட்ரோவில் பயணித்து வருகின்றனர்.
மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அவ்வப்போது விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், மெட்ரோ பயணிகளுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை மெட்ரோ இரயில் பயண ஒழுங்குமுறைகள் விதிகளை மீறி மற்றவர்களுக்கு இடையூறு செய்பவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மெட்ரோ இரயில் (இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு) சட்டம் 2002பிரிவு 59-ன் கீழ், சக பயணிகளுக்குத் தொந்தரவு விளைவிப்பதோ அல்லது அவர்களின் வசதிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுவதோ தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். அதன்படி, அலைபேசியில் உரத்த குரலில் உரையாடுதலுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செவியில் பொருத்தி கொள்ளும் ஒலிபெருக்கி (Headphones) இன்றி இசை அல்லது வீடியோக்களைப் பார்ப்பது, அலைபேசியில் மெட்ரோ இரயில்களிலும் வளாகங்களிலும் ஒலிபெருக்கி வசதியைப் பயன்படுத்துதல் (Speaker mode) போன்றவற்றை செய்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்கண்ட செயல்கள் மூலம் அதிகப்படியான இரைச்சலை ஏற்படுத்தும் வகையில் அலைபேசிகளைப் பயன்படுத்துவதும் மற்றவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகக் கருதப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின்படி, விதியை மீறும் பயணிகளுக்கு ரூ.500 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
மேலும், தேவைப்பட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளால் மெட்ரோ வளாகத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியேற்றப்படவும் வாய்ப்புள்ளது என மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, சக பயணிகளின் பயணச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, அனைவரும் ஹெட்போன்களைப் பயன்படுத்துமாறும், மெட்ரோ இரயில் மற்றும் அதன் வளாகத்திற்குள் உரத்த குரலில் உரையாடுதல் மற்றும் ஸ்பீக்கர் மோட் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்குமாறும் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
எனவே, பயணிகள் மேற்கண்டவற்றை செய்தால் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் இந்த விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.